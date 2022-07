Personalprobleme, Teuerungen, Umstellung auf Bio: Naturkäserei Tegernseer Land steht vor großen Herausforderungen

Von: Christina Jachert-Maier

Seite an Seite präsentierten sich nach der Wahl der Vorstand mit (v.l.) Josef Stadler jun., Sophie Obermüller, Wolfgang Rebensburg sowie der Aufsichtsrat, bestehend aus (v.l.) Maria Bauer, Josef Kandlinger, Ludwig Raab, Josef Berghammer, und Josef Schreier. Nicht im Bild ist Elisabeth Höß. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Naturkäserei Tegernseer Land hat ihre Führungsmannschaft bei der Generalversammlung verschlankt und neu aufgestellt. Geblieben ist die Frau an der Spitze: Sophie Obermüller wurde als Vorstandsvorsitzende wiedergewählt. Das Team steht vor gewaltigen Herausforderungen.

Rottach-Egern – Zur Begrüßung erinnerte Käserei-Chefin Sophie Obermüller an einen Satz von Karl Valentin: „Können Sie mir sagen, wo ich hin will?“ Eine Kernfrage in diesen Krisenzeiten, sinnierte Obermüller zum Auftakt der Generalversammlung im Rottacher Seeforum. Wer könne schon einschätzen, was Corona, Krieg, Teuerung und Personalmangel der Wirtschaft noch abverlange? „Unser Betrieb kann sich da nicht abkoppeln“, machte Obermüller klar.

Ordentliches Geschäftsjahr in schwierigen Zeiten

Trotz der schwierigen Zeiten gelang der Genossenschaft ein ordentliches Geschäftsjahr 2021/22. Am Ende stand ein Jahresüberschuss von 168 717,79 Euro. Im Vorjahr waren es 176 852,35 gewesen. Das Geld fließt in die Rücklagen, eine Ausschüttung an die 1729 Anteilseigner gibt es auch 15 Jahre nach der Gründung nicht. Nur ein Mitglied im voll besetzen Saal fragte danach. Erhard Gschrey, Wirtschaftsprüfer und seit 2020 Vorstandsmitglied, verwies als Antwort auf die derzeit unkalkulierbar steigenden Kosten. „Damit sind wir ja auch nicht allein“, meinte er. Es sei besser, mit dem Gewinn die Rücklagen aufzustocken.

Streben nach dem Bio-Siegel

Für die Zukunft setzt die Naturkäserei aufs Bio-Label. Bis Ende 2022 werden zwölf der 20 Milchlieferanten die Bio-Zertifizierung in der Tasche haben. Ab September soll die Produktion von Bio-Weichkäse beginnen. Schon bei der Generalversammlung 2021 hatte die Genossenschaft das Ziel ausgerufen, bis 2024 alle Produkte der Käserei mit Bio-Siegel anzubieten.

Eine Entscheidung, die für Zündstoff sorgt. Denn alle 20 Bauern liefern beste Heumilch an die Käserei. Fürs Bio-Siegel gelten aber auch strenge Vorgaben bei der Haltungsform, deren Umsetzung für kleine Betriebe oft schwer bis gar nicht machbar ist. „Wir haben viel gerungen und werden es weiter tun“, erklärte Vorstandsmitglied Johannes Mehringer, der selbst einen kleinen Bauernhof hat. Die Sache mit der Bio-Zertifizierung sei eine wirklich schwierige Frage, aktuell stecke die Genossenschaft „mitten in der Thematik“. Zum einen erhofft sich die Käserei vom Bio-Siegel neue Absatzmärkte, zum anderen will sie keinen ihrer Lieferanten verlieren.

Kündigungen und neue Mitarbeiter

Nicht minder wichtig sind die Mitarbeiter des Käsereibetriebs am Reißenbichl, aktuell 42. Insgesamt 13 von ihnen seien seit zehn und mehr Jahren dabei, erklärte Obermüller. Aber viele haben im vergangenen Jahr auch gekündigt. Wie viele, diese Frage beantwortet Obermüller nicht. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine hohe Zahl handeln, teils stockte die Produktion. „Wir hatten schon einen ganz schönen Personalwechsel“, meinte Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Bierschneider. Die Genossenschaft habe aber gute neue Mitarbeiter gewinnen können. Obermüller hob die Team-Leistung besonders hervor, es gab Ehrungen für treue Angestellte und Applaus für die Belegschaft.

Verabschiedet wurden (v.l.) Gmunds Altbürgermeister Georg von Preysing (Aufsichtsrat), Erhard Gschrey, Johannes Mehringer (beide Vorstand) und Rainer Bierschneider (Aufsichtsrat). © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Vorstandsvorsitzende selbst bleibt auf dem Posten. Ihre 2019 begonnene Amtsperiode endete turnusgemäß, Obermüller stellte sich zur Wiederwahl und blieb ohne Gegenkandidaten. Die Versammlung votierte nahezu einmütig für sie, es gab nur eine Gegenstimme. Der Vorstand verkleinert sich von vier auf drei Sitze. Gschrey und Mehringer traten nicht mehr an. Josef Stadler jun., vormals Aufsichtsrat, rückte in den Vorstand nach. Zum Führungstrio gehört auch Wolfgang Rebensburg.

Vorstand und Aufsichtsrat verkleinert

Der Aufsichtsrat schrumpfte von acht auf sechs Sitze. Georg von Preysing und Rainer Bierschneider verabschiedeten sich, neu hinzu kam Ludwig Raab, der viel Expertise in Finanzdingen mitbringt. Wer im Aufsichtsrat den Vorsitz übernimmt, entscheidet das Gremium selbst.

Zur Versammlung waren 158 Genossenschaftsmitglieder gekommen, einige von weit her. Wie Stephan Szasz, Realschulleiter aus Montabaur (Rheinland-Pfalz). Er meldete sich zu Wort, um zu erfahren, wie viele Hotels am Tegernsee Käse aus dem heimischen Betrieb beziehen. Wo er übernachte, liefere ein Tiroler Bergbauer Käse ins Haus. Hans Seebacher, Außendienstleiter der Käserei, gab eine deutliche Antwort. Im Tegernseer Tal sei für ihn das Geschäft am härtesten, er erlebe da so einiges. Vielleicht die Hälfte der Hotels beziehe Käserei-Produkte, so Seebacher.

Im eigenen Land gelte der Prophet halt nichts, merkte Obermüller an. Bei vielen Betrieben im Tal fehle die Wertschätzung fürs regionale Erzeugnis und das Bewusstsein für Synergien noch: „Es steht auch oft der Faktor Neid als Hindernis im Weg.“