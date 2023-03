Neubau der Familie Stadler in Rottach-Egern: Ein Stall voller Inspirationen

Von: Gerti Reichl

Dank ihres neuen Laufstalls blickt die Familie optimistisch in die Zukunft: (v.l.) Anastasia, Sohn Josef und Josef Stadler. © Stefan Schweihofer

Der Laufstall, den Familie Stadler in Rottach-Egern gebaut hat, geht über geltende Anforderungen weit hinaus. Der Neubau verfügt über Seminarräume und soll moderne Landwirtschaft erlebbar machen.

Rottach-Egern – Dass Anastasia Stadler (53) dieser Tage wegen einer Schulterverletzung den Arm in einer Schlinge trägt, ist für die Bäuerin, Gastgeberin, CSU-Gemeinde- und Kreisrätin zwar ein Handicap. Ihrem schier unermüdlichen Elan tut das aber keinen Abbruch. Und dennoch ist sie einfach nur froh und glücklich, dass der Stall steht – ein Lebenswerk, das sie mir ihrem Mann Josef (57) und Sohn Josef Stadler jun. (27) geschaffen hat.

Neuer Stall der Familie Stadler wirkt wie ein Einfirsthof

Wie ein Einfirsthof wirkt der 59 Meter lange und durch seine T-förmige Architektur bis zu 36 Meter breite Bau, der auf der Wiese neben der 1427 erstmals urkundlich erwähnten Hofstelle steht. Der Webermohof ist heute auch Gästehaus. 60 Betten sind inzwischen auf verschiedene Standorte verteilt, auch auf ein Almhaus oben auf der Sutten. Das Angebot für Urlauber ist ein Standbein, doch die Landwirtschaft, das ist die Basis. Seit klar war, dass Josef junior, eines der drei Kinder, den Betrieb fortführen möchte, haben die Stadlers Gas gegeben. Jetzt steht der 27-jährige Jung-Landwirt mit entsprechendem Studienabschluss vor dem Hof und ist stolz. „Das schaut doch was gleich“, schwärmt er und beginnt zu erklären, was sich im Inneren des neuen Hofgebäudes abspielt.

Pläne der Familie Stadler waren im Gemeinderat stark umstritten

Viel Kritik mussten die Stadlers einstecken, nachdem sie 2018 die Pläne in der Gemeinde für ihren Laufstall mit Schauraum vorgestellt hatten. Ein Milchvieh-Laufstall mit integriertem Kälber- und Jungviehstall, Bergehalle, Funktionsräumen und Schauraum, gebaut auf der freien Wiese – allein die Ausmaße waren so manchem von Anastasia Stadlers Kollegen im Ortsplanungsausschuss zu groß. Von Gestank und Geräuschen war die Rede, von einer Veränderung des Ortsbilds. Dabei ging es den Stadlers immer ums staatlich verordnete Tierwohl und eben um die Zukunft der Landwirtschaft. „Man hat uns nicht mehr zugehört“, glaubt die 53-Jährige im Nachhinein. Das Landratsamt war jedoch überzeugt – und so folgte im Sommer 2021 der Ortsplanungsausschuss einstimmig, nachdem auch Bürgermeister Christian Köck – von Anfang an Befürworter der Maßnahme – seine Vorfreude auf den künftigen Rottacher „Vorzeigebetrieb“ geäußert hatte. In einer Zeit, in der viele Landwirte aufhören.

AELF sagt: Stall der Familie Stadler nimmt Vorreiterrolle ein

64 Tiere umfassen Betriebe in Bayern durchschnittlich. Der Stadler-Stall ist für 27 Milchkühe konzipiert. Unter den 29 Betrieben, die laut Christian Webert, Behördenleiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen, aktuell in Rottach-Egern amtlich gefördert werden, nimmt der neue Hof sicherlich eine Vorreiterrolle ein. Zwar würden viele Betriebe die Notwendigkeit und auch Bereitschaft für Stallneubauten zeigen. Wie viele es konkret sind, dazu gebe es laut dem Behördenleiter aber keine Zahlen. „Die Nachfrage ist jedoch spürbar“, betont Webert.

Betrieb liefert Heumilch an die Naturkäserei Tegernseer Land

Dass die Stadlers Mitbegründer der Naturkäserei Tegernseer Land sind und Heumilch liefern, war ein entscheidender Aspekt bei der Planung. Denn in der Bergehalle mit Heutrocknung beginnt das ausgeklügelte Konzept. Bis zu 1500 Kubikmeter Heu können hier mit warmer Luft getrocknet werden. „Das läuft wie Haare trocknen und föhnen“, formuliert es Josef junior und verweist auf Rohre, durch die die warme Luft in die Halle geblasen wird – angetrieben von Ventilatoren, die von einer ins Dach integrierten Photovoltaikanlage, einem weiteren modernen Baustein, gespeist werden. „Den Strom, den wir brauchen, hätte das E-Werk gar nicht liefern können“, sagt Vater Josef. Also wurde ein modernes Lastenmanagement ausgeklügelt.

Weiterer Teil des Konzepts ist eine Hackschnitzelanlage, die die frühere Ölheizung für alle Teile der Hofstelle ersetzt. Das Holz stammt aus eigenem Wald und der Region. Stadler: „Insgesamt ein rundes und stimmiges Energiekonzept, mit dem wir 90 Tonnen CO2 jährlich einsparen.“

Zwei moderne Seminarräume gehören zu dem Laufstall der Familie Bogner. Sie ermöglichen einen Blick auf die Kühe. © Stefan Schweihofer

In dem Stall gibt es auch eine Geburts- und eine Reha-Station

Die Funktion des Laufstalls selbst ist schnell erklärt: Es gibt eine Geburtsstation, eine Reha-Station und vor allem genug Platz, damit sich die Kühe, allesamt mit Hörnern, wohlfühlen. Ein Roboter säubert den Boden, über ein per Zeitschaltuhr gesteuertes Förderband wird Heu, das Futter, aufgestreut. Platz ist auch für die eigene Nachzucht. 20 „Mädels“ wachsen gerade hier bis zum Alter von zwei Jahren auf. „Ich sag’ mal: Schulklasse eins bis vier“, sagt Josef junior. Im Melkstand, in den die Kühe morgens und abends marschieren, haben Mensch und Tier dann wieder hautnah Kontakt.

Hinter einer Glasfront befinden sich zwei Seminarräume mit Blick auf die Kühe

Und dann geht’s hinauf in eine ganz neue Welt. Zwei unterschiedlich große Seminarräume mit dezenter blau-gelber Möblierung haben die Stadlers hier eingerichtet. Keine Spur von Stallgeruch, sondern der pure Blick durch eine Glasfront hinunter auf die Kühe im Laufstall sollen die Besucher hier bei Seminaren oder Tagungen inspirieren. Sicheres Internet und eine ebenfalls ausgeklügelte Belüftungsanlage gehören zum neuen Konzept, von dem sich die Stadlers erhoffen, dass es möglichst viele nutzen – von Schulklassen bis hin zu Übernachtungsgästen. Die Gemeinde Gmund kam hierher schon zur Klausur. Rathauschef Alfons Besel schrieb anschließend auf Twitter von einer „inspirierenden Location“.

Der Fokus der Familie Stadler liegt ganz klar auf der Landwirtschaft

„Das Gebäude muss sich durch die Landwirtschaft tragen“, stellt Anastasia Stadler dennoch klar. Wie viel die Familie investiert hat, will sie nicht sagen. Nur so viel: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, wenn wir an die Preissteigerung seit Baubeginn vor zwei Jahren denken.“ Entstanden ist ein moderner Erlebnisbauernhof, der zeigt, was Landwirtschaft bedeutet. „Wir haben einen Bildungsauftrag“, sagen die Stadlers. „Und wir wollen zeigen, dass die Landwirtschaft überleben kann.“

