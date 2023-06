Neubau der Rottacher Seniorenresidenz: Misstrauen begleitet Abstimmung

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Abbruch und Neubau sind für die Seniorenresidenz Wallberg geplant. Die nun vorgelegte Planung enthält keine Tiefgarage mehr. © Archiv Thomas Plettenberg

Das Misstrauen war spürbar, als der Rottacher Ortsplanungsausschuss über den Neubau der Seniorenresidenz Wallberg zu beraten hatte. Dem Vorhaben wurde letztlich zugestimmt.

Rottach-Egern – Auch wenn Bürgermeister Christian Köck (CSU) in der jüngsten Ortsplanungsausschuss-Sitzung dem Antrag auf Abbruch und Neubau der Seniorenresidenz Wallberg vorwegschickte, dass nach den „Unstimmigkeiten“ ein klärendes Gespräch mit dem Projektentwickler Carestone aus Hannover stattgefunden habe, blieb das Genehmigungsverfahren ein schwieriges Unterfangen. Das Unternehmen hatte zuletzt Pläne für den Komplex vorgelegt, die in einigen wesentlichen Punkten nicht den Vereinbarungen mit der Gemeinde entsprachen. So hatten in der Planung sowohl die Personalwohnungen als auch die Tiefgarage gefehlt. Im Gremium war daher auch diesmal deutliche Skepsis gegenüber dem Bauwerber spürbar.

In der nun vorgelegten Planung waren zumindest die Personalwohnungen wieder enthalten. Die Tiefgarage aber, so hatte es Köck bereits im Vorfeld angekündigt, wird es nicht geben. Sie wäre technisch und finanziell kaum umsetzbar.

Antrag der Seniorenresidenz: Jedes Detail wurde festgeschrieben

Die vorausgegangenen Erfahrungen mit dem Antragsteller veranlassten Bauamtsleiterin Tanja Butz, die Planungen nun in zwölf Einzelentscheidungen zu verabschieden und bis zum letzten Detail schriftlich festzuzurren. Entsprechend lange wurde im Ausschuss diskutiert.

Das fing schon mit der Verlegung des Bezugspunktes an. Der wurde von 751,33 Meter über NN auf 761,18 Meter über NN angehoben. Grund: Die Großküche, die im Souterrain unterkommen soll, muss höher liegen, damit sie und vor allem die darunter liegenden Versorgungsschächte bei den Grundwasserverhältnissen nicht regelmäßig mit Wasser voll laufen. Butz stellte klar, dass sich an der tatsächlichen Höhe der Häuser nichts ändern werde, die Traufhöhe von 9,85 Meter bleibe erhalten. Die Planer hätten bei den Raumhöhen im Erdgeschoss und in den Obergeschossen jeweils etliche Zentimeter eingespart.

Bürgermeister Köck weist auf Bedeutung der Seniorenresidenz hin

Nachdem einige Einwände und Bedenken laut wurden, betonte Bürgermeister Köck, wie sehr die Gemeinde die Seniorenresidenz brauche und wie gut der Übergang nach dem plötzlichen Tod des vormaligen Betreibers zur Betreibergesellschaft Auvictum geklappt habe. Außerdem sei der Projektentwickler daran interessiert, baldmöglichst mit dem Abriss und dem Neubau beginnen zu können. Nachdem im Beschluss verankert worden war, dass ein Vertreter des Bauamts bei der Gerüstabnahme dabei zu sein habe, sprachen sich sechs der insgesamt acht Ausschussmitglieder für die Verlegung des Bezugspunktes, Punkt eins in der Agenda, aus.

Vorhaben der Seniorenresidenz findet letztlich Zustimmung des Ausschusses

Das gleiche Abstimmungsergebnis gab es bei der Überschreitung des Baugrundes durch den Dachüberstand und am Ende bei der Zustimmung zum Gesamtvorhaben. Der Festlegung der Baulinie für einen barrierefreien Zugang, der Hinzuziehung des Kreisbrandrats in Sachen Feuerwehrzufahrt, der gestalterischen Abweichung von der Fensterbreite und Symmetrie zu Gunsten der Barrierefreiheit, der Anzahl der Dachflächenfenster – zwei mehr als eigentlich erlaubt – und einem innen liegenden Fenster zur Belichtung des Treppenhauses stimmte der Ausschuss einmütig zu. Das „ortsunübliche“ Müllhäuschen mit Metallrahmen, Holzverlattung und Flachdach wurde dagegen einstimmig abgeschmettert.

Zu wenig Parkfläche: Stellplatzkonzept der Seniorenresidenz abgeschmettert

Mit 4:4 Stimmen abgelehnt wurde auch das Stellplatzkonzept. Keiner der Anwesenden konnte sich vorstellen, dass die insgesamt 26 überirdischen Parkplätze für die Bewohner, die Besucher und Mitarbeiter ausreichend sind. „Das sind 131 Angestellte in drei Schichten und allein 67 Angestellte in der Frühschicht“, rechnete Sebastian Kölbl (CSU) vor.

Parkplatz-Situation: Gemeinderat befürchtet einen „Kollaps“

Per Gesetz muss für Seniorenresidenzen nur ein Stellplatz pro zwölf Patientenbetten ausgewiesen werden. Für die Wallbergresidenz sind es somit elf Stellplätze für Besucher und Mitarbeiter und 15 Stellplätze für die Personalwohnungen. Butz erklärte: „Der Gesetzgeber geht von Seniorenheimen in den Städten aus, wo die Mitarbeiter und die Besucher den öffentlichen Nahverkehr nutzen.“ Es sei ein Ärgernis, dass diese Vorschrift der Gemeinde, den Betrieben, den Ärzten und den Besuchern „auf die Füße fällt“. Klaus Fresenius (FWG) befand: „Rechtlich mag dieser Schlüssel ja in Ordnung sein, aber praktisch werden die Stellplätze zu einem Problem.“ Ein Problem mit Ansage, meinte Thomas Tomaschek (Grüne). Er prognostizierte mit Blick auf das beidseitige generelle Parkverbot, das Köck für die Weißachaustraße ankündigte, einen regelrechten „Kollaps“.

gab