Neuer Betreiber von Seniorenresidenz Wallberg streicht „Essen auf Rädern“ - Was passiert mit Schulverpflegung?

Von: Gabi Werner

Die Seniorenresidenz Wallberg in Rottach-Egern ist nach dem Tod Peter Wisgotts in neuen Händen. An bestehende Verträge fühlt sich der neue Betreiber nicht gebunden. © Stefan Schweihofer

Die Seniorenresidenz Wallberg ist in neuen Händen. Nach dem Eigentümerwechsel gibt es nun auch einen neuen Betreiber. Und der hat gleich mal den Service „Essen auf Rädern“ eingestellt.

Rottach-Egern/Tegernseer Tal – Für die über 80-jährige Tegernseerin kam die Kündigung völlig unerwartet: In einem Schreiben teilte ihr die Seniorenresidenz Wallberg Betriebsgesellschaft mbH – ab 1. Dezember neue Betreiberin des Seniorenheims am Rottacher Roßwandweg – mit, dass sie „aus wirtschaftlichen Gründen“ die Belieferung mit „Essen auf Rädern“ einstellen müsse. Das Schreiben datiert vom 23. November, ab 16. Dezember ist Schluss mit der Versorgung. Das komme ein „wenig plötzlich“, klagt die Seniorin, die lieber ungenannt bleiben möchte. „Das ist unsozial.“

Neuer Betreiber: Lediglich elf Klienten sind von Einstellung der Verpflegung betroffen

Tatsächlich müssen sich die Betroffenen nun nach einem neuen Anbieter umsehen. „Es tut uns leid für die Einzelschicksale, aber wir müssen das große Ganze im Blick haben“, sagt Carmen Wolff-Heinrich von der Unternehmensgruppe Auvictum auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung. Die in Hanau ansässige und auf den Betrieb von Pflege- und Wohnheimen spezialisierte Firma kümmert sich im Auftrag des neuen Eigentümers der Rottacher Seniorenresidenz, des Immobilienentwicklers Carestone aus Hannover, um das operative Geschäft in der Seniorenresidenz. Wolff-Heinrich spricht von lediglich elf Klienten, die von der Einstellung des „Essen auf Rädern“-Angebots betroffen seien. Für einen derart kleinen Personenkreis diesen Service inklusive Auslieferung aufrecht zu erhalten, sei „wirtschaftlich nicht darstellbar“.

Seniorenresidenz Wallberg: „An wirtschaftlicher Seite müssen wir arbeiten“

Das Hauptanliegen von Auvictum sei es vielmehr, den Standort der Seniorenresidenz Wallberg und die dortigen Arbeitsplätze zu erhalten. Nachdem der neue Betreiber nicht als Rechtsnachfolger der GmbH des im Februar 2021 überraschend verstorbenen Leiters und Betreibers Peter Wisgott gelte, habe man auch keine bestehenden Verträge übernommen, betont Wolff-Heinrich. So befinde man sich derzeit auch gerade in Verhandlungen über einen neuen Versorgungsvertrag. Die bestehende Betreuung der Bewohner, welche Wisgott mit seinen Mitarbeitern aufgebaut habe, sei hervorragend, fügt die Auvictum-Mitarbeiterin hinzu. „Aber an der wirtschaftlichen Seite müssen wir arbeiten.“

Hat die Schulverpflegung durch die Seniorenresidenz noch eine Zukunft?

Ob dies auch andere Klienten in der Region zu spüren bekommen werden, steht noch nicht fest. Die Seniorenresidenz Wallberg hat bislang nämlich nicht nur Privatleute, sondern auch Einrichtungen wie die Realschule in Finsterwald, die Kinderkrippe in Gmund oder die Grund- und Mittelschule Rottach-Egern mit ihrem Essen versorgt. Die Verantwortlichen sind nun in Sorge, dass der neue Betreiber die Verpflegung einstellen könnte.

Realschulleiter Tobias Schreiner würde Partnerschaft gerne weiterführen

„Die Firma hat uns bereits telefonisch mitgeteilt, dass es Gesprächsbedarf wegen möglicher Veränderungen bei der Schulverpflegung gibt“, berichtet Realschulleiter Tobias Schreiner auf Nachfrage. Noch diese Woche solle es dazu eine persönliche Unterredung geben. Erst dann wird sich zeigen, ob die Kooperation eine Zukunft hat. Dem Schulleiter jedenfalls wäre sehr daran gelegen, die mittlerweile 13 Jahre andauernde „sehr enge und erfolgreiche Partnerschaft“ mit der Seniorenresidenz weiterzuführen.

Auch Bürgermeister Christian Köck (CSU) hat noch diese Woche einen Termin, bei dem sich die neuen Betreiber vorstellen möchten. Er hat ebenfalls ein großes Interesse daran, dass die Verpflegung der örtlichen Grund- und Mittelschule weiterläuft wie bisher. Immerhin existiert ein Vertrag, auch wenn sich die neuen Betreiber an den nicht gebunden fühlen.

Bürgermeister Köck: Immobilie darf nur als Seniorenheim genutzt werden

Die Schulverpflegung ist das eine. Dem Rathaus-Chef ist aber auch wichtig, dass die alten Menschen in der Residenz weiterhin gut versorgt sind. Die Nutzung habe man daher über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Köck: „Etwas anderes als ein Seniorenheim kommt hier nicht in Frage.“

