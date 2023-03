Bürgermeister Christian Köck gibt Rottacher CSU-Ortsvorsitz ab - Sebastian Kölbl als Nachfolger gewählt

Von: Christina Jachert-Maier

Das neue Führungsteam der CSU Rottach-Egern: (v.l.) Florian Baier, Matthias Waldenmaier, Kajetan Liedschreiber jun., Sebastian Kölbl, Maximiliane Hellersberg, Anton Huber jun., Alexandra Wurmser, Anton Maier jun., Jonas Strohschneider, Kajetan Liedschreiber sen., Franz-Josef Maier und Lorenz Strohschneider jun. Nicht auf dem Bild sind Tobias Pfluger und Strohschneider Martin jun.. © privat

Acht Jahre lang war Rottachs Bürgermeister Christian Köck auch CSU-Ortsvorsitzender. Dieses Amt hat er abgegeben. Als sein Nachfolger wurde Sebastian Kölbl gewählt.

Rottach-Egern – Die Rottacher CSU hat einen neuen Ortsvorsitzenden: Bei der Jahreshauptversammlung wurde Sebastian Kölbl an die Spitze gewählt. Damit tritt er die Nachfolge von Bürgermeister Christian Köck an. Acht Jahre lang hatte der Rathaus-Chef auch den CSU-Ortsverband geführt. Jetzt gab Köck, seit Februar 2022 Vater einer Tochter, das Amt in neue Hände.

Stellvertreter bleiben im Amt

Zur Seite steht Kölbl ein bewährtes Team. Bei der Neuwahl im Gasthof Malerwinkel wurden die Stellvertreter Alexandra Wurmser und Florian Baier sen. wiedergewählt. Kajetan Liedschreiber jun. löst Benedikt Hübsch als Schatzmeister ab. Als Schriftführer gehört Tobias Pfluger dem Vorstand an. Das Amt des Digitalbeauftragten liegt in der Hand von Jonas Strohschneider. Weiter wurden Anton Maier, Lorenz Strohschneider jun., Maximiliane Hellersberg, Anton Huber jun., Kajetan Liedschreiber sen., Franz-Josef Maier, Martin Strohschneider und Matthias Waldemaier als Beisitzer von der Versammlung gewählt. Als Kassenprüfer stehen weiterhin Martin Butz und Erwin Köhler zur Verfügung. Zum Schluss wurden die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung bestimmt.

Köck, der die Versammlung bis dahin geleitet hatte, übergab nach dem Votum die Regie an seinen Nachfolger Kölbl: Er wünsche dem neuen Vorstand alles Gute für die Zukunft.