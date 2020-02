Der neue Gusto ist da: Der Tegernsee sahnt wieder Pfannen ab

Die Kritiker des Restaurantführers Gusto haben wieder ihre Pfannen verteilt. Der Tegernsee ist auch in der neuen Ausgabe stark vertreten. An der Spitze: ein Altbekannter.

Rottach-Egern - Die neue Buch-Ausgabe des Restaurantführers Gusto kommt am Montag (3. Februar) in den Handel. In gewohnter Stärke ist auch diesmal das Tegernseer Tal vertreten und räumte etliche „Gusto-Pfannen“ – das Bewertungssymbol des namhaften Restaurantführers – ab.

Talweiter Spitzenreiter ist einmal mehr das Rottacher Restaurant Überfahrt mit seinem 3-Sterne-Koch Christian Jürgens: Die Gusto-Tester bewerteten seine Küche mit zehn Pfannen. Dicht auf den Fersen sind der Überfahrt die Dichterstub’n der Egerner Höfe, die neun Pfannen mit Bonuspfeil erhielten. Des Weiteren ausgezeichnet wurden: die Restaurants Egerner Bucht und Fährhütte 14 (beide Seehotel Überfahrt) und das Restaurant Haubentaucher in Rottach-Egern (jeweils sechs Pfannen) sowie das Il Barcaiolo (Seehotel Überfahrt) und die Kirschner Stuben in Rottach-Egern (je fünf Pfannen mit Bonuspfeil). Das Freihaus Brenner in Bad Wiessee ist ebenfalls aufgeführt, und zwar in der Kategorie fünf Pfannen.

Neben den Küchen aus dem Tegernseer Tal haben die Tester noch zwei weitere Restaurants im Landkreis Miesbach in die Kategorie „fünf Pfannen“ aufgenommen: den Alten Wirt in Hundham und das Restaurant Dinzler am Irschenberg.

