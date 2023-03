Neuer Image-Film zum 150. Geburtstag: Rottacher Feuerwehr kommt ins Kino

Von: Gabi Werner

Mit ihrem Auftritt im Kino wollen die Feuerwehrler Lust machen aufs Jubiläum: (v.l.) Tobias Maurer, Carmen Obermüller und Vize-Kommandant Lenz Steigenberger. © Feuerwehr

Zum 150-jährigen Jubiläum scheut die Feuerwehr Rottach-Egern keine Mühen: Sie hat einen professionellen Image-Film produziert. Ab Samstag läuft der sogar auf der Kino-Leinwand.

Rottach-Egern – 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern: Um auf dieses denkwürdige Jubiläum und die damit verbundenen Feierlichkeiten im Mai hinzuweisen, hat sich die Mannschaft um Kommandant Tobias Maurer etwas Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit professionellen Partnern – den einheimischen Firmen Upperbavariafilms und Luftbuidl – hat die Jubiläums-Wehr einen rund sechsminütigen Image-Film produziert. Besonderer Gag: Der Streifen wird ab Samstag (18. März) nicht nur über den Youtube-Kanal der Feuerwehr abrufbar sein, sondern auch im Vorprogramm des Weissacher Kinos präsentiert.

Kommandant über den Film: „Da steckt wochenlange Arbeit dahinter“

Tobias Maurer ist hörbar stolz auf das filmische Werk: „Das wurde nicht mal schnell mit einer Handykamera aufgenommen, da steckt wochenlange Arbeit dahinter“, sagt der Kommandant. Inklusive professionellem Schnitt und Nachvertonung. Allzu viel zum Inhalt will Maurer nicht verraten, um den Überraschungseffekt nicht zu verderben. Nur so viel: „Der Film ist aufgebaut wie eine kleine Zeitreise.“ Die Arbeit der Feuerwehr über die verschiedenen Epochen hinweg, die Gerätschaften und das Material – all das findet sich in dem Image-Film wieder. Ein Thema sind natürlich auch die Vorbereitungen aufs große Jubiläumsfest, das vom 18. bis zum 21. Mai in einem Festzelt am Birkenmoos stattfindet.

Neuer Image-Film der Feuerwehr ist auch im Kino am Tegernsee zu sehen

Dass der Film, an dem laut Maurer zahlreiche Kameraden von Jung bis Alt „eine kleine Rolle gefunden haben“, auch im Kino am Tegernsee zu sehen sein wird, sorgt für allgemeine Begeisterung. Ab Samstag (18. März) wird er im Vorprogramm zu den abendlichen Hauptfilmen eingespielt. Kinobetreiberin Carmen Obermüller sei bei der ersten Sichtung begeistert gewesen, berichtet Maurer. Sie freue sich schon auf die Reaktionen ihrer Kinobesucher.

Noch Karten für Auftritt von Melissa Naschenweng erhältlich

Auch die Feuerwehr hofft, dass der Funke der Begeisterung auf die Zuschauer überspringt. Der Vorverkauf für den Samstag, 20. Mai, wenn am Birkenmoos neben lokalen Musikern auch Schlagersternchen Melissa Naschenweng auftritt, läuft nach den Worten Maurers gut. Allerdings sind noch immer Karten zu haben. Für die anderen musikalischen Auftritte am Donnerstag, 18. Mai, gibt es ohnehin nur Tickets an der Tageskasse im Festzelt. Näheres zum Programm und auch den Link zum Film gibt es online auf www.ffrottach-egern.de.

gab