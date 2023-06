Neuer Kinderspielplatz für Rottach-Egern bald fertig

Von: Alexandra Korimorth

In Rottach-Egern wir derzeit ein neuer Spielplatz gebaut. © Thomas Plettenberg

Im Rottacher Ortsteil Ellmösl gibt es bald einen neuen Abenteuerspielplatz. Die ersten Spielgeräte stehen schon. Im Gemeinderat gibt es demnächst nähere Infos.

Rottach-Egern - Der neue Abenteuerspielplatz der Gemeinde Rottach-Egern in Ellmösl ist am Werden. Täglich können durch den Fleiß der Bauhofmitarbeiter Fortschritte verzeichnet werden. Wann der neue Spielplatz fertiggestellt sein wird und dann auch von den Kindern bespielt werden kann, wollen die Verantwortlichen im Rathaus in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 20. Juni, bekannt geben.

Neben diesem Sachstandsbericht stehen die aktuellen Kosten für den Neubau des Gemeindewohnhauses Haslau, die Wiederherstellung der Skulptur des Abt Aribo und die Vorlage der Jahresrechnung auf der Tagesordnung. Besonders spannend dürften auch der Sachstandsbericht und die Entscheidung über das weitere Vorgehen im Verfahren der Gemeinde gegen den Freistaat in Sachen Bartlmäweg sein. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.

ak