Neuer Seniorentreff: „Café Sorglos“ eröffnet in Rottach-Egern

Von: Gabi Werner

Im Pfarrzentrum in Egern gibt es einen neuen Treffpunkt für Senioren: Am 16. März öffnet erstmals das „Café Sorglos“. © Thomas Plettenberg

Im Egerner Pfarrzentrum gibt es einen neuen Treffpunkt für Senioren: Immer am dritten Mittwoch im Monat öffnet das „Café Sorglos“ - erstmals am 16. März.

Rottach-Egern – Zwei Jahre Pandemie. Vor allem viele ältere Menschen haben sich in dieser Zeit von allen Aktivitäten zurückgezogen. „Sie verharren immer noch in Schockstarre“, weiß die Rottacher Seniorenbeauftragte Marille Tipolt. Umso glücklicher ist die 70-Jährige, dass sie den Senioren jetzt ein neues Angebot unterbreiten kann: Gemeinsam mit dem Katholischen Frauenbund Rottach-Egern/Kreuth eröffnet Tipolt am Mittwoch, 16. März 2022, den Seniorentreff „Café Sorglos“ im Egerner Pfarrzentrum. Der Name soll Programm sein.

In Tegernsee gibt es das Forsthaus, in Bad Wiessee das Bürgerstüberl. Einen solch ungezwungenen Treffpunkt für die älteren Mitbürger wünscht sich Tipolt auch für Rottach-Egern schon länger. Um das Projekt zu verwirklichen, hat sie sich mit den ehrenamtlichen Helferinnen des Frauenbunds zusammengetan, Monsignore Walter Waldschütz stellte die Räumlichkeiten im neuen Pfarrzentrum an der Seestraße zur Verfügung. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Tipolt. Immer am dritten Mittwoch im Monat sollen die Besucher von 13.30 bis 16 Uhr gemütliche Stunden im „Café Sorglos“ verbringen können. Der Frauenbund kümmert sich um die Organisation und Bewirtung, Tipolt hält im Hintergrund die Fäden zusammen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause müsse man die Senioren erst einmal wieder mobilisieren, weiß Tipolt. Auch sie selbst habe während der Pandemie persönliche Treffen gemieden. Senioren, die Anliegen hatten, konnten sich telefonisch an die Rottacherin wenden. „Da stand ich als Ansprechpartnerin immer zur Verfügung.“

Marille Tipolt Seniorenbeauftragte in Rottach-Egern © mm

„Das war mir ein großes Anliegen“

Nun soll auch wieder Geselligkeit möglich sein – wenn auch unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen. Wer ins „Café Sorglos“ kommen möchte, muss einen 2G-Nachweis vorlegen können. Auch könne der auf 100 Personen ausgelegte Saal nur zum Teil belegt werden, erklärt Tipolt. Sie hofft, mindestens 40 Besucher unterbringen zu können. Das Interesse jedenfalls ist vorhanden. Etliche Senioren hätten sich schon bei ihr gemeldet, berichtet Marille Tipolt.

Das Angebot richtet sich an alle älteren Bürger der Gemeinden Rottach-Egern und Kreuth, an die Senioren des Pfarrverbandes und an die Freunde und Mitglieder des VdK-Ortsverbands Rottach-Egern/Kreuth. Neben einer Bewirtung mit Kaffee und Kuchen soll es im „Café Sorglos“ auch ein wechselndes Programm mit Musik und Vorträgen geben. Tipolt – seit 13 Jahren als Seniorenbeauftragte in ihrer Gemeinde engagiert – ist froh, dass es gelungen ist, einen neuen Seniorentreff einzurichten. „Das war mir ein großes Anliegen.“

Anmeldungen erbeten

Coronabedingt bittet die Seniorenbeauftragte um Anmeldung unter 0 80 22 / 2 48 39.

