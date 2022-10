Neues Angebot am Birkenmoos: Rottach-Egern hat jetzt einen Fitness-Park

Von: Gabi Werner

Im Beisein interessierter Sportler und Gäste wurde der neue Fitness-Park am Birkenmoos eröffnet. Den kirchlichen Segen erteilten der Anlage Pastoralreferentin Maria Thanbichler und Pfarrer Martin Weber. © Stefan Schweihofer

Rottach-Egern hat jetzt einen Fitness-Park für alle Generationen eröffnet. Am Birkenmoos finden Sportler und solche, die es werden wollen, ab sofort acht Trainingsgeräte unter freiem Himmel.

Rottach-Egern – Egal ob Bewegungsmuffel oder ambitionierter Sportler, ob Jung oder Alt: An der Sportanlage Birkenmoos in Rottach-Egern hat ab sofort jeder die Möglichkeit, seine Fitness zu verbessern. Die Gemeinde hat auf dem Gelände mithilfe des Leader-Förderprogramms einen so genannten Calisthenics Park errichtet – nun wurde der Fitness-Parcours offiziell eingeweiht.

Rottacher Ehepaar hatte die Idee zu dem Fitness-Park

Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla sprach bei dem kleinen Festakt von einem „gelungenen Projekt“, dessen Zustandekommen der Zusammenarbeit mehrerer engagierter Menschen zu verdanken sei. Dabei nannte sie an erster Stelle Julia und Stefan Füßl. Das Ehepaar war seinerzeit mit der Idee eines solchen Fitness-Parks an die Gemeinde herangetreten, die daraufhin erfolgreich einen Antrag auf Leader-Fördermittel stellte. Laut Schultes-Jaskolla wurde die Finanzierung der Geräte – insgesamt acht an der Zahl – „mit einem deutlich fünfstelligen Betrag“ unterstützt.

Geräte ermöglichen Fitness-Übungen in allen Schwierigkeitsstufen

Zur Verfügung steht hier nun alles, was man braucht, um fit zu bleiben oder zu werden: eine Balancierstange beispielsweise, ein Beinheber, ein Rückenstrecker oder eine Squat-Plattform. Bei allen Geräten sei es möglich, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen seine Beweglichkeit, seinen Gleichgewichtssinn oder die Kraft zu trainieren, betont Schultes-Jaskolla. „Gerade fürs Älterwerden ist das besonders wichtig.“ Der korrekte Ablauf der Übungen wird auf Tafeln erläutert.

Den kirchlichen Segen erhielt der neue Calisthenics Park bei der Eröffnung von Pastoralreferentin Maria Thanbichler und dem evangelischen Pfarrer Martin Weber. Anschließend wurden die Geräte von den Gästen ausgiebig getestet.

