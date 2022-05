Neues Rathaus für Rottach-Egern an repräsentativer Stelle: Köck wirbt um Vertrauen bei Planung

Nur wenige Besucher kamen zur Rottacher Bürgerversammlung ins Seeforum. Dabei hatte Christian Köck (am Rednerpult) viel zu berichten. Foto: Thiomas Plettenberg © Thiomas Plettenberg

Die Rathaus-Planung war auch bei der Rottacher Bürgerversammlung Thema. Sie fand nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt - vor kleinem Publikum.

Rottach-Egern – „Auch wenn die Pandemie unseren Alltag verändert hat und wir mit Einschränkungen, wenig Kontakt und einem erliegenden Vereinsleben klarkommen mussten, so haben wir doch einiges umsetzen können.“ Damit läutete Rathaus-Chef Christian Köck die Bürgerversammlung von Rottach-Egern und seinen Bericht über 2020 und 2021 ein. Nur 40 Besucher zog es am Donnerstagabend zur ersten Bürgerversammlung nach zweijähriger Corona-Pause ins Seeforum. Kein Vergleich zu dem sonst so hohen Interesse und in der Regel gut gefüllten Saal. Köck meinte: ein Tribut an die aktuelle kleine Coronawelle, aber auch an das Sommerwetter, das Landwirte und Gastgeber fernbleiben ließ. Dabei hatte der Bürgermeister viel aus zwei Jahren zu berichten.

So vom neuen Rathaus. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, dass das alte abgerissen werden und ein neues an gleicher Stelle entstehen soll. „Die Mandatsträger tragen die Verantwortung. Ich stehe dazu und verlasse mich auf meinen Gemeinderat“, erklärte Köck die Entscheidung pro Neubau und contra Sanierung. Es sei jetzt auch an der Zeit etwas zu unternehmen, sagte er mit Blick auf die jahrzehntelange Entscheidungsphase.

„Einbringen ist erwünscht!“

Mit Blick auf den Wunsch des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, einen Vorplatz zu schaffen, machte der Bürgermeister ausdrücklich deutlich: „Einbringen ist erwünscht!“ Aber es sei vor allem das Rathaus selbst wichtig, nicht das Drumherum. Der Verwaltungssitz soll funktional sein und gleichzeitig ins Ortsbild passen. Das Rathaus darf ein Stück weit zurückspringen, doch ein großer Vorplatz, so Köck, würde die Wertigkeit des Rathauses im Vergleich zu den anderen Gebäuden an der Hauptstraße mindern. Es wäre nicht mehr so repräsentativ. Köck zeigte sich zuversichtlich, gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Die werde man dem Planer dann mit auf den Weg geben.

Grundstück hinter Rathaus für Zukunft erhalten

Das Grundstück hinter dem Rathaus, das jährlich im Wert steige, wolle die Gemeinde zurückhalten. „Wir werden uns die Entwicklungsmöglichkeit nicht verbauen.“ Wer wisse schon, wie in 30 Jahren gearbeitet werde und welche Bedarfe entstünden? Am Ende warb Köck: „Haben Sie Vertrauen in uns. Wir freuen uns darauf, ein modernes und schönes Rathaus zu bauen.“

Beim Thema Bauen und bezahlbarer Wohnraum berichtete er von den Plänen, im obersten Stockwerk des Falianhauses drei Gemeindewohnungen zu schaffen. In Planung seien auch ein weiteres neues Gemeindehaus in der Haslau und ein Einheimischenwohnprojekt für zwei Zweispänner. Außerdem entstünden am Bolzplatz in der Valepperstraße ein neuer, eingezäunter Kinderspielplatz, und in der Sportanlage Birkenmoos ein Fitnesspark der Generationen.

Gerüchte über Seniorenresidenz Wallberg

Aus dem Publikum kam eine Nachfrage zur Seniorenresidenz Wallberg. Es gebe Gerüchte über einen neuen Besitzer, der Umbaupläne habe. In seiner Antwort hielt sich der Bürgermeister bedeckt – zumindest, was den Namen des neuen Besitzers angeht. „Ja, es wird sich da was massiv tun“, meinte Köck. Die Gemeinde habe aber in einem städtebaulichen Vertrag die Art der Nutzung festgelegt. Festgeschrieben sei auch, dass die Preise „in einem machbaren Segment für Ottonormalbürger“ liegen sollen: „Wir streben keine Luxusimmobilie an.“

Appell für besseres Miteinander von Einheimischen und Zweitwohnsitzlern

Generell warb Köck für ein besseres Miteinander von Zweitwohnsitzlern und Einheimischen. Letztere dürften nicht verdrängt werden, weshalb auch nicht in allen Ortsteilen Zweitwohnungen erlaubt sein. Durch die Zweitwohnungssteuer würden aber auch die Zweitwohnungsbesitzer ihren Beitrag in der Kommune leisten, erklärte Köck. Sie sollten ebensowenig gering geschätzt werden wie die Ausflügler und Gäste: „Die wurden während Corona ganz schön angegangen.“ Dabei, merkte Köck an, könne man weder von der Kleidung noch vom Autokennzeichen darauf schließen, wen man vor sich habe. Köck bat darum, höflich zu bleiben. Im Tal werde man „wieder froh und dankbar sein“, wenn die Leute zu den Waldfesten kommen. Zum Thema Tourismus stellte er aber auch fest: „Wir brauchen keine zunehmende Eventisierung.“

