Neues Rathaus für Rottach-Egern: Bürger wollen bei Planung mitreden

Die Planung für den Rathaus-Neubau haben Stefan Berghammer (l.) und Marco Zimmermann in einem Brief an die Gemeinde kritisch hinterfragt.

Interessensgemeinschaft gegründet

Das Rottacher Rathaus soll weg und durch einen Neubau ersetzt werden. 11,5 Millionen sind dafür eingeplant. Ist das verhältnismäßig?, fragen sich einige Bürger. Sie wollen bei dem Projekt mitreden.

Rottach-Egern – „Ein Rathaus ist doch etwas Wichtiges“, findet Stefan Berghammer. Wenn es um den geplanten Neubau geht, wollen der Landwirt und einige andere Rottacher deshalb ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Sie haben dazu die Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern gegründet – eine Interessensgemeinschaft mit etwa 15 bis 20 Leuten, wie Berghammer berichtet. „Wir sind gerade erst im Aufbau“, sagt der 48-Jährige. Als ersten Schritt hat Berghammer gemeinsam mit Marco Zimmermann einen Brief an Bürgermeister Christian Köck (CSU) und die Mitglieder des Gemeinderats geschrieben. Darin stellen sie ein paar kritische Fragen zum geplanten Neubau.

Initiative fordert verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern

„In erster Linie geht es uns um die Verhältnismäßigkeit“, macht Berghammer deutlich. Die zuletzt veranschlagten Baukosten in Höhe von 11,5 Millionen Euro erscheinen ihm „ein bisserl zu viel“. Möglicherweise ginge es beim neuen Rathaus auch eine Nummer kleiner. Immerhin, so formulieren es Berghammer und Zimmermann in ihrem Schreiben, sei aufgrund der zunehmenden Digitalisierung ein Rückgang der Arbeitskräfte zu erwarten. Und: „Wer garantiert uns, dass die veranschlagten Baukosten eingehalten werden und übernimmt die Haftung dafür?“, haken die beiden Unterzeichner nach. Dass es gerade in diesen Zeiten zu Kostenexplosionen bei Neubauprojekten kommen könne, zeige ja schon das Beispiel des geplanten Feuerwehrhauses in Tegernsee, gibt Berghammer zu bedenken. „Wir wünschen uns einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Steuergeldern“, sagt er. Dazu gehört für die Interessensgemeinschaft auch, dass man die Notwendigkeit der Tiefgarage noch einmal auf den Prüfstand stellt.

Bürger wollen markanten Rathaus-Turm als Wahrzeichen erhalten

Ein zweiter wichtiger Punkt für Berghammer & Co. ist die optische Gestaltung des neuen Rathauses. „Um das prägende Ortsbild zu erhalten, wünschen wir uns, dass der Uhrturm als Wahrzeichen Rottach-Egerns erhalten bleibt und in das neue Gebäude mit integriert wird“, heißt es in dem Schreiben. Sollte dies nicht möglich sein, könnte dann nicht ein neuer Turm in Anlehnung an den alten entstehen?

Neues Rathaus: Mitspracherecht bei der Fassadengestaltung gefordert

Auch die Fassadengestaltung treibt die Interessengemeinschaft um. Zuletzt hatte die Gemeinde eine recht nüchterne Vorentwurfsplanung des Zweckbaus präsentiert – zugleich aber betont, dass über Fassade und Feinheiten noch gesprochen werden müsse. „Wir wünschen uns eine Fassade, die sich in das traditionelle Ortsbild der Gemeinde Rottach-Egern harmonisch eingliedert“, so die beiden Verfasser, die sich speziell zu diesem Thema eine Beteiligung der Bürger wünschen würden. „Die Bevölkerung gehört hier mit ins Boot genommen“, fordert Berghammer im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Rottacher betont: „Es geht uns um ein Miteinander.“

Gemeinde Rottach-Egern will zeitnah Stellung beziehen

Im Rottacher Rathaus konnte man sich bislang noch nicht näher mit dem Inhalt des Schreibens auseinander setzen – der Brief sei erst vor wenigen Stunden eingetroffen, teilte Gerhard Hofmann, Geschäftsleiter des Rathauses, am Montag (20. Februar) auf Nachfrage mit. Bürgermeister Köck war am Montag auf Außenterminen unterwegs. „Wir werden aber zeitnah zu den Fragen Stellung beziehen“, erklärte Hofmann.

