Oligarch vom Tegernsee taucht in "Panama Papers" auf

Von: Veronika Mahnkopf

Teilen

Die Villa von Milliardär Alischer Usmanow in Rottach-Egern. © al/dpa

Rottach-Egern - Die "Panama Papers" schlagen hohe Wellen - auch am Tegernsee. Denn im größten Datenleck aller Zeiten zum Thema Steuerhinterziehung taucht auch ein in Rottach-Egern wohlbekannter Name auf.

Panama Papers im News-Blog

Über die weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Panama Papers halten wir Sie in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Über 300 Journalisten haben in den vergangenen Monaten einen gigantischen Datenberg einer panamaischen Anwaltskanzlei ausgewertet. Das Ergebnis: eine Flut an Informationen über sogenannte Briefkastenfirmen, an denen Staats- und Regierungschefs, Wirtschaftsmagnate, Sportstars und andere weltbekannte Persönlichkeiten beteiligt sind. Es geht wohl um Steuerhinterziehung im großen Stil.

Ein Name taucht in den Recherchen, unter anderem der SZ, auf, der am Tegernsee aufhorchen lässt: Alischer Usmanow. Der russische Oligarch (geschätztes Vermögen 17,7 Milliarden Dollar) und laut SZ Miteigentümer des FC Arsenal besitzt seit Anfang 2014 eine Villa direkt am See in Rottach-Egern. Das Haus hatte sich 1936 SS-General Karl Wolff bauen lassen. Usmanow hat es nach dem Erwerb aufwändig renoviert und umgebaut.

Zuletzt hatte Usmanow wegen seiner zur Villa gehörenden Bootshütte für Aufsehen gesorgt. Sein Sicherheitspersonal hatte die benachbarten Wasserwachtler darauf hingewiesen, dass sie ihre Bootshütte nur nach vorheriger Anmeldung betreten dürfen. Jetzt taucht Usmanow im Zusammenhang mit der Enthüllungsgeschichte rund um die "Panama Papers" auf. Laut SZ soll er Anteilseigner mehrerer Offshore-Firmen sein.