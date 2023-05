Tag der betrieblichen Ausbildung in Rottach-Egern soll bei Orientierung helfen

Bildungspartnerschaft der Mittelschule mit Parkhotel Egerner Höfe

Um dem Nachwuchs bei der Berufsfindung zu helfen, findet am 17. Juni ein Tag der betrieblichen Ausbildung in der Rottacher Grund- und Mittelschule statt. Er richtet sich schon an Viertklässler.

Rottach-Egern – Jüngst hat die Rottacher Grund- und Mittelschule eine Bildungspartnerschaft mit dem Parkhotel Egerner Höfe abgeschlossen. Eine Kooperation, die sich schon in einer Pilotphase 2019 bewährt hat. „Unser Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler später einen Beruf erlernen kann, der zu ihren oder seinen Talenten und Interessen passt“, erklärte Schulleiter Ulrich Throner. Um es zu erreichen, passiert in Rottach-Egern noch mehr: Demnächst findet in der Schule ein „Tag der betrieblichen Ausbildung“ statt.

Am Samstag, 17. Juni, bietet das Netzwerk Schule-Wirtschaft Miesbach auf dem Schulhof (Kißlingerstraße 35) an verschiedenen Ständen von 9 bis 13 Uhr Gelegenheit, die einzelnen Berufsbilder hautnah zu erleben. Erfahrene Praktiker zeigen dabei geduldig die vielen Möglichkeiten und Chancen der beruflichen Ausbildung auf.

Ebenfalls am 17. Juni, von 10 bis etwa 12 Uhr, lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern zu einer Podiumsdiskussion in die Aula der Schule ein. Eltern, Schüler und alle Interessierten sind dazu willkommen.

Für die Möglichkeiten beruflicher Bildung sensibilisieren

Der Tag der betrieblichen Ausbildung ist als Ergänzung zu den bisherigen Veranstaltungen im Landkreis bewusst für die vierte Jahrgangsstufe der Grundschulen Bad Wiessee, Tegernsee, Gmund, Rottach-Egern und Kreuth gedacht, um diese früh für die Möglichkeiten der beruflichen Bildung zu sensibilisieren. Die Mädchen und Buben durchlaufen dabei verschiedene Stationen teilnehmender Betriebe, um in spielerischer Form Berufsbilder der betrieblichen Ausbildung zu erforschen. Zudem zeigt der Tag auf, wie breit das Spektrum an Ausbildungsberufen in der Region ist.

Beste Erfahrung mit der Kooperation

Vom Nutzen eines guten Kontakts zwischen Schule und Betrieben ist Daniela Böhm, Personalchefin des Parkhotels Egerner Höfe, überzeugt. „Das Gesamtkonzept fällt auf fruchtbarem Boden“, berichtete sie von den bereits gemachten Erfahrungen. Das Hotel, erklärte Böhm, hatte keine Probleme, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Jüngst habe man sechs offene Azubi-Stellen sogar auf zehn aufgestockt. Alle Bewerber waren Böhm zufolge bestens qualifiziert – und der Betrieb wollte jedem eine Chance geben.

Vertrag für Bildungspartnerschaft mit Parkhotel Egerner Höfe unterzeichnet

Corona hatte die Kooperation einige Zeit lang auf Eis gelegt, jetzt soll sie neu erstarken. So unterzeichneten Vertreter der Schule und des Hotels einen Vertrag für eine IHK-Bildungspartnerschaft. Dieser schreibt eine Zusammenarbeit und Kooperation fest in den Bereichen Betriebserkundung, Betriebspraktikum, Tag der betrieblichen Ausbildung, Projektkooperation Fremdsprache, Projektkooperation Ernährung und Soziales, Bewerbungsplanspiel sowie Regelaustausch. „Wir freuen uns, dass wir mit den Egerner Höfen und der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern zwei neue Mitstreiter für unsere IHK-Bildungspartnerschaften gewonnen haben“, erläuterte Martin Gruber, Vertreter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim. Wichtig sei, dass nun auch die Grundschüler mit dabei sind, unterstrich Jürgen Heiß als Leitender Schulamtsdirektor.

„Kein Talent soll verloren gehen“

„Kein Talent soll verloren gehen“, war die Meinung von Alexander Schmid, Vorsitzender des Netzwerks Schule-Wirtschaft. Vielen Eltern sei nicht bewusst, dass ein qualifizierter Handwerker oft mehr Geld verdiene als ein „Studierter“, dessen Übertritt ans Gymnasium eher dem Wunsch der Eltern geschuldet war. Schlussendlich hätten diese ihrem Kind mit ihrem Ehrgeiz keinen Gefallen getan. Dem stimmte Rottachs Bürgermeister Christian Köck zu. Er hat die Schirmherrschaft für das neue Projekt übernommen. Die exzellenten Möglichkeiten, die die berufliche Bildung biete, würden oft übersehen, erklärte der Bürgermeister. Diese erstreckten sich vom Facharbeiter und Techniker bis zum Meister mit eigenem Betrieb. Möglich ist auch ein duales Studium bis zum akademischen Abschluss.

