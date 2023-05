Peter Janssen zum Fall Genditzki: „Hier ist ein Freispruch erster Klasse zu erwarten“

Tegernseer Altbürgermeister im Interview

13 Jahre lang saß Manfred Genditzki in Haft. Dass sein Prozess neu aufgerollt wird, dafür hat auch der Tegernseer Altbürgermeister Peter Janssen gekämpft. Im Interview berichtet er, wie er das Wiederaufnahmeverfahren verfolgt.

Rottach-Egern/München - Der Tegernseer Altbürgermeister und Jurist Peter Janssen (75) hatte sich jahrelang dafür stark gemacht, dass der Fall des angeblichen Badewannenmords in Rottach-Egern juristisch neu aufgerollt wird. Er hatte dazu auch eine Online-Petition gestartet, die weit mehr als 1000 Unterstützer fand. Mit Interesse verfolgt Janssen nun den Verlauf des neuen Prozesses. Wie es ihm dabei geht, verriet er im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Janssen, seit April läuft am Landgericht München I das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Manfred Genditzki. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie den Prozess?

Peter Janssen: In mir regen sich widersprüchliche Gefühle. Auf der einen Seite bedauere ich es, dass ein Mann, der in den vergangenen Jahren so viel mitgemacht hat, nun noch einmal über viele Verhandlungstage hinweg einem solchen Stress ausgesetzt ist. Zum anderen habe ich das sichere und gute Gefühl, dass hier ein Freispruch erster Klasse zu erwarten ist.

Sie sind also überzeugt, dass Herr Genditzki nach Abschluss dieses Prozesses vollständig rehabilitiert sein wird?

Peter Janssen: Ich sage so etwas nur sehr selten: Aber in diesem Fall gehe ich zu 99 Prozent davon aus.

Während unseres Gesprächs stehen Sie gerade vor dem Verhandlungsraum am Landgericht. Haben Sie den Wiederaufnahmeprozess immer persönlich verfolgt?

Peter Janssen: Nein, dass Sie mich gerade heute hier antreffen, ist reiner Zufall. Ich bin zum ersten Mal persönlich vor Ort. Es geht gerade darum, dass die verschiedenen Sachverständigen gehört werden. Das interessiert mich.

Sind Sie Herrn Genditzki außerhalb des Gerichts schon mal persönlich begegnet?

Peter Janssen: Ja, wir hatten ein persönliches und sehr angenehmes Gespräch, bei dem auch seine Familie dabei war. Und wir telefonieren hin und wieder. Es interessierte mich, wie es mit seiner neuen Arbeit läuft. Ich bewundere Herrn Genditzki für seine Stärke – er ist immer sehr positiv eingestellt. Trotz der langen Zeit im Gefängnis hat er im freien Leben sehr schnell wieder Fuß gefasst. Das ist nicht selbstverständlich: Eigentlich zeigt die Erfahrung, dass Menschen, die mehr als zehn Jahre in Haft waren, danach in Freiheit nur sehr schwer zurechtkommen.

Sie hatten 2019 gemeinsam mit ihrer Frau und einem anderen Mitstreiter eine Petition gestartet, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Sie waren also schon früh überzeugt, dass Manfred Genditzki nicht verurteilt hätte werden dürfen.

Peter Janssen: Ich bin da hin- und hergerissen. Wenn man einem Prozess nicht durchgehend beiwohnt, tut man sich grundsätzlich schwer damit, sich ein richtiges Bild zu machen. Ich neige eigentlich dazu, davon auszugehen, dass die Urteile, die bei Gericht gefällt werden, schon richtig sind. Die zuständigen Richter sind schließlich verantwortungsbewusste Menschen. In diesem Fall war das allerdings nicht so.

