Pferdehof und Reithalle: Neue Planung soll Ortsbild von Ellmau schützen

Ortstermin mit dem Kreisbaumeister

Eine Bauberatung brachte den Durchbruch: Die Pferdezüchter-Familie Bachmair erhielt nun vom Rottacher Bauausschuss die Zustimmung für ihre Pläne, in Ellmau einen Pferdehof mit mehreren Hallen zu errichten.

Rottach-Egern – Vor 15 Monaten hatte die Pferdezüchter-Familie Bachmair, die in Ellmau neben der Zucht und Ausbildung von Oberlandlern auch eine Pferdepension betreibt, grundsätzlich grünes Licht seitens der Gemeinde Rottach-Egern für den Bau einer Reithalle mit angeschlossenen Pferdeboxen bekommen. Die Voraussetzung: Der Betrieb erhält tatsächlich die für den Außenbereich notwendige und in Aussicht gestellte landwirtschaftliche Privilegierung. Bevor diese erteilt wurde, hatte sich jedoch Kreisbaumeister Christian Boiger eingeschaltet. Ihm missfiel insbesondere die Lage der künftigen Reithalle.

Kreisbaumeister hatte Einwände gegen die Lage der Reithalle

Die Halle wäre von der Valepper Straße her sichtbar und würde das Bild des kleinen Weilers massiv verändern, so die Bedenken des Kreisbaumeisters. Deshalb kam es zwischenzeitlich in Ellmau zu einer Bauberatung mit dem Kreisbaumeister, Vertretern vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen und der Gemeinde. Dabei wurden Betriebskonzept, Verträglichkeit und der Ensembleschutz berücksichtigt.

Bürger hatten Projekt kritisiert: Zu viel Flächenversiegelung

„Der Bauwerber ist froh, dass er diesen Weg mit der Gemeinde beschritten hat“, sagte Bürgermeister Christian Köck. Und auch Köck selbst war erleichtert. Denn so hatte er den Zuschriften, in denen Bürger einen angeblichen Hobby-Betrieb und einen zu hohen Flächenbedarf moniert hatten, etwas entgegenzusetzen.

Ensemble aus Hallen und freistehendem Pferdestall geplant

Die Auflagen, Hinweise und Vorschläge der Bauberatung hat Bauwerber Josef Bachmair berücksichtigt. Er legte dem Ortsplanungsausschuss zur jüngsten Sitzung eine neue Planung vor: Statt einer Reithalle mit angebauten Außenboxen sollen jetzt eine Reithalle, ein freistehender Pferdestall und eine freistehende Maschinen- und Bergehalle entstehen. Zwar wird mit dieser Planung letztendlich mehr Fläche versiegelt und vermutlich dürften auch die Baukosten bei drei Gebäuden viel höher liegen, aber optisch sei die Bebauung weniger massiv und auch von der Valepper Straße her gefälliger. Denn der 42 auf 12 Meter große Pferdestall mit den zu jeder der 17 Boxen gehörigen Paddocks soll straßenseitig vor die 45 auf 21,70 Meter große Reithalle gesetzt werden und diese in großen Teilen verdecken. Die Maschinen- und Bergehalle mit eingehauster Miststatt ist im hinteren, bergseitigen Bereich geplant. Davor soll ein neuer „Roundpen“ entstehen, der auch als Pflege- und Sattelplatz dient. Allen drei Bauvorhaben wurde mit einer Gegenstimme entsprochen – inklusive der Befreiung für die Oberlichter bei Halle und Stall sowie der großen Glasflächen entlang der Hallen-Längsseite und unter dem Giebel. Sie geben dem Bau im Vergleich zu anderen sogenannten Pferdebewegungshallen eine leichte, luftige Optik. Die Halle soll überdies farblich hell gestaltet werden.

Angst im Bauausschuss vor einem neuen „gelben Postgebäude“

Auf die Frage von Klaus Fresenius (FWG), ob die Farbgestaltung festgesetzt sei, versprach Köck – mit Blick auf die Erfahrungen mit einem gickerlgelben Stadel im Ort –, dass es kein „Gelbes Postgebäude Nr. 2“ geben werde. Er machte sich stark für die Planung und trat dafür ein, dass die Gebäude nicht weiter zusammengeschoben werden. Einzig vom 22 Meter langen, entlang der Zufahrtsstraße vorgeschlagenen Wall, der zum Schutz von Pferd und Reiter entlang der Zufahrtsstraße entstehen und mit Büschen begrünt werden soll, war das Gremium, allen voran Vizebürgermeister Josef Lang (CSU), nicht begeistert. Man stellte die Entscheidung darüber zurück, bis die Reitanlage fertiggestellt ist und man sieht, ob ein solcher Schutzwall überhaupt notwendig ist.

Grünen-Gemeinderat Thomas Tomaschek stimmt als Einziger gegen die Pläne

Dieser Punkt indes war kurioserweise der einzige Antrag, dem Thomas Tomaschek (Grüne) hätte zustimmen wollen. Er empfand den Bau der Reithalle mit oder ohne angebaute Stallboxen als einen „wahnsinnigen Eingriff“. „Man habe sich jetzt mit der Planung Mühe gegeben und es ist wohl auch alles rechtens. Aber es ist brutal. Es ist so groß, dass es nicht reinpasst“, sagte Tomaschek und forderte einen besseren Landschaftsschutz. Daraufhin erklärte ihm Bürgermeister Köck, dass man sich im Sinne der Zukunftssicherung der Landwirtschaft auch in Ellmau Gedanken machen müsse, wie es weitergeht. Er verwies auf den geplanten Laufstall von Gemeinderat Anton Maier (CSU), der genau gegenüber seine Milchwirtschaft betreibt. Auch Maier, der sich übrigens wegen nachbarschaftlicher Betroffenheit bei allen vorangehenden Abstimmungen enthalten hatte, will die Zukunft seines Betriebes sichern und hatte vor 15 Monaten parallel mit den Nachbarn den Bau eines 45 auf 22 Meter großen Laufstalls beantragt. Auch dieses Vorhaben wird den Gemeinderat bald wieder beschäftigen.

