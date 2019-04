Problem-Schwan am Tegernsee: Opfer schildern schockierende Szenen - und haben Verdacht

Nach unserem Bericht über einen aggressiven Schwan am Tegernsee melden sich mehrere Leser - und berichten von teils verstörenden Szenen. Und sie haben einen Verdacht.

Update, 3. April: Tegernsee - Wieder ist ein Problem-Schwan am Tegernsee unterwegs. Bereits in den Vorjahren erreichten uns Meldungen über ein aggressives Tier, dass es vor allem auf Stand-Up-Paddler abgesehen hatte. Doch auch Kajak-Fahrer bleiben nicht von dem Tier verschont.

Der Schwan könnte liebestoll sein, vermutet Vogel-Experte Hiller. Und verantwortlich für die Zwischenfälle seien vor allem die Menschen, die die Tiere füttern würden (siehe ursprünglichen Artikel weiter unten).

Allerdings gibt es weit mehr Zwischenfälle am Tegernsee, als bisher bekannt. Zwei Leser schrieben und schilderten uns ihre Erfahrungen. Sie widersprechen dem Experten und haben einen eigenen Verdacht.

Problem-Schwan am Tegernsee: Plötzlich gewaltige Flügeschläge von hinten

+ Dieser Schwan in der Schwaighofbucht zeigt derzeit ein aggressives Verhalten. © Thomas Plettenberg Harald Stark paddelte im Juli mit rund 100 Meter Entfernung an einem Schwan am Tegernsee vorbei - und dachte sich nichts böses - bis er gewaltige Flügelschläge in seinem Rücken hörte.

Der Schwan schoss knapp über den Kopf des Kajak-Fahrers hinweg. „Ich war ganz schön geschockt.“ Doch damit nicht genug: Der Schwan kehrte zurück und griff wieder von hinten an. Beim dritten Mal fuhr Stark mit dem Paddel in die Höhe. Aber auch das verscheuchte genauso wenig wie lautes Rufen und ins Wasser schlagen das Tier nicht.

Stark. „Die einzige Möglichkeit mich von diesem Schwan sicher zu entfernen war folgende: Rückwärtsfahren und mit ständigem Augenkontakt zu dem Vieh.“

Eine weitere Beobachtung findet Stark dabei bemerkenswert: „Im weiten Umkreis war kein weiterer Schwan, geschweige denn Jungschwäne, zu sehen. Die Brutzeit war ja auch schon längst vorbei.“ Dass Stark falsch reagiert hätte, weist er gleich im Vorfeld zurück: „Ich bin in seit gut 15 Jahren und knapp 10.000 km auf Flüssen und Seen in Europa unterwegs. Man kann mich also durchaus als erfahrenen Kajaksportler bezeichnen.“

Problem-Schwan am Tegernsee: Handelt es sich seit Jahren um dasselbe Tier?

Starks Erfahrung würde zu Torsten Frankes Verdacht passen. Franke wurde ebenfalls ein Opfer des Problem-Schwans. Sein Verdacht: Es handelt sich seit Jahren um dasselbe Tier - und das seit Jahren.

„Dieser Schwan greift auf der gesamten Rottacher Buch Paddler, SUPs, Ruderer und auch Schwimmer an, sowie seine eigene Vorjahresbrut und Gänse. Teilweise droht er auch Nutzern der Flachen Stege, insbesondere Kindern. Dies von Frühjahr bis Spätsommer und auch im Anflug quer über die ganze Bucht unter ‚Vernachlässigung‘ seines Nestes oder seiner aktuellen Brut.“

Auch Franke ist regelmäßig auf dem See unterwegs und spricht aus Erfahrung. Seine Befürchtung:

„Ich bin zwar kein Wildbiologe, aber so ein Verhalten habe ich noch in keinem Revier von einem Schwan gesehen. Nach meiner Einschätzung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Mensch ernsthaft zu Schaden kommt.“

Ursprünglicher Artikel vom 2. April

Rottach-Egern - Es sollte ein gemütlicher Ausflug werden, als Claudia und Peter Gottschalk aus Ehekirchen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) auf Höhe der Ganghoferstraße in Rottach-Egern ihre Kajaks ins Wasser setzten und lospaddelten. Auf Höhe der Ruderfähre begann der Horror: „Der Schwan kam angeflogen, landete direkt neben meinem Kajak“, schildert der 56-Jährige das Szenario. Obwohl das Ehepaar das Tier nicht beachtete, wurde der Schwan immer lästiger, bis er schließlich die Frau aus der Luft angriff und sie mit den Flügeln an der Schulter erwischte. Gottschalk versuchte, das Tier mit Paddelschlägen aufs Wasser und durch Anschreien zu vertreiben. Vergeblich. Das Ehepaar flüchtete schließlich in ein Bootshaus und paddelte nach einiger Zeit weiter Richtung Strandbad, „wo das Tier schon wieder lauerte.“ Die Kajakfahrer brachen ihre Tour schließlich ab.

„Wir fahren seit Jahrzehnten Kajak, aber so etwas ist uns noch nie passiert“, sagt Gottschalk, der von einer „gefährlichen Situation“ spricht. Sollte es wiederholt zu solchen Vorfällen kommen, müsste man seiner Meinung nach über einen Abschuss des „Problemschwans“ nachdenken.

Attacken dieser Art sind tatsächlich kein Einzelfall. Im vergangenen Sommer ging ein aggressiver Schwan wiederholt auf Stand-Up-Paddler los. Damals begründete Wolfgang Hiller vom Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Miesbach, die Attacken mit der Sorge des Tieres um seinen Nachwuchs. „Diesmal glaube ich, dass sich der Schwan wegen der Brutzeit so verhielt“, sagt Hiller. Kurzum: Der Schwan in der Egerner Bucht sei liebestoll oder bereits in Sorge um seinen künftigen Nachwuchs. Ob es sich bei dem Tier um dasselbe Exemplar von 2018 handle, könne er nicht sagen. Er wisse von sechs Schwänen, die derzeit am Tegernsee leben, darunter ein Pärchen in der Schwaighofbucht.

Das Problem, so Hiller, liege nicht an der allgemeinen Zunahme des Betriebs auf dem Wasser, sondern im Verhalten der Menschen an Land. „Sie müssten aufhören, die Tiere zu füttern, dann würden sich die Schwäne auch andere Plätze suchen“, sagt Hiller.

„Man tut den Tieren nichts Gutes, wenn man tütenweise altes Brot in den See wirft“, fügt Johanna Ecker-Schotte, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal hinzu. So ein Fall sei nämlich in der Schwaighofbucht bekannt.

Den „Problemschwan“ vergrämen oder gar entnehmen? „Das ist von Seiten des Landratsamts nicht geplant“, erklärt Birger Nemitz als Sprecher der Kreisbehörde. Auch seiner Meinung nach seien nicht die Tiere das Problem. „Spaziergänger und besonders Hundebesitzer sollten die Tiere respektieren und ausreichend Abstand halten.“ Und Fütterungen seien weder nötig noch artgerecht und würden auch noch Schädlinge anziehen. Kommunen, so Nemitz, müssten das Füttern deutlich untersagen und Verstöße sogar sanktionieren.

