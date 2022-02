Radwan: „Deutsche Politik kommt in der Realität an“

Alexander Radwan CSU-Bundestagsabgeordneter © Thomas Plettenberg

Nach der Sondersitzung: Bundestagsabgeordneter aus Rottach-Egern fordert Konsequenzen für Putin-treue Oligarchen in der Region.

Landkreis – Von einer „historischen Zeitenwende für die deutschen Politik“ hat nach der Sondersitzung des Bundestags am Sonntag auch der CSU-Abgeordnete Alexander Radwan gesprochen. Er betonte, die Union werde die Ampelfraktionen aus der Opposition heraus grundsätzlich unterstützen. Die nun ergriffenen Maßnahmen kamen dem Rottacher aber zu zögerlich, wie es in einer Pressemitteilung aus dem seinem Büro heißt. „Wir waren immer die Letzten und mussten uns von unseren Partnern drängen lassen, schärfere Sanktionen zu verhängen, Russland aus Swift auszuschließen, Waffen zu liefern. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass das nun anders wird.“ Deutschland müsse als bedeutendstes Land Europas vorneweg gehen und sich das Vertrauen bei seinen Partnern wieder erarbeiten. „Das heißt auch, dass NATO und EU Seite an Seite gehen müssen. Das hat die Regierung lange nicht verstanden.“ Erst jetzt sei sie in der Realität angekommen.

Bundestagsabgeordneter rügt Haltung von Linker und AfD

Scharfe Kritik übt Radwan derweil an der Linken der und AfD: „Sie geben sich entweder als Pressesprecher des Kremls oder als die drei Affen, die Augen und Ohren fest vor der Realität verschließen, dafür aber den Mund weit offen haben.“

Putin-treue Oligarchen am Tegernsee: „Konsequenzen mit Blick auf Reisefreiheit oder Vermögen“

Mit Blick auf die Region fordert Radwan: „Wir wissen, dass russische Oligarchen sich zum Beispiel am Tegernsee sehr wohl fühlen. Wir müssen sicher sein, dass sie nicht zu dem Machtsystem von Kriegstreiber Putin gehören. Sonst müssen Konsequenzen mit Blick auf Reisefreiheit oder Vermögen gezogen werden.“

Fundamentale Änderungen in Deutschland

Über weitere Beschlüsse sagt der 57-Jährige: „Deutschland leitet hier fundamentale Veränderungen ein. Es ist bedauerlich, dass es dafür einen Krieg gebraucht hat. Aber wir geben künftig über zwei Prozent des BIP für Verteidigung aus.“ Deutschland reagiere hart auf Putin, stelle seine Energieversorgung um, um möglichst unabhängig von russischem Gas zu werden.“

„Müssen geschlossen wie nie an der Seite der Ukraine stehen“

Europa und der Westen müssten in dieser Situation „geschlossen wie nie an der Seite der Ukraine stehen“, so Radwan. „Wir müssen bereit dafür sein, unsere Werte und unsere Freiheit zu verteidigen. Wer werteorientierte Außenpolitik machen will, muss auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.“ Zu kurz würde springen, „wer wie Außenministerin Baerbock Russland nur von Swift ausschließen will, solange es uns selbst nicht schadet“.

