Rottacher Rathaus-Planung wird zur Vertrauensfrage

Von: Christina Jachert-Maier

Gut besucht war die Rottacher Bürgerversammlung im Seeforum. Bürgermeister Christian Köck berichtete über erledigte und geplante Projekte. Im Mittelpunkt stand die Rathausplanung. © THOMAS PLETTENBERG

Die Rottacher Bürgerversammlung war so gut besucht wie schon lange nicht mehr. Ein großes Thema bewegte: das Rathaus. Der Gemeinderat hat den Abriss beschlossen, viele Bürger wollen den Erhalt. Zu einer Annäherung kam es nicht.

Rottach-Egern – Eine Freude sei es, den Saal bei der Bürgerversammlung so gut gefüllt zu sehen, meinte Rathauschef Christian Köck (CSU) bei der Begrüßung. Weniger gut gefiel ihm, was er kurz zuvor erspäht hatte. Die „so genannte Förder- und Schutzgemeinschaft“, wetterte Köck, habe noch an der Haustür Unterschriften gesammelt: „Das ist ein Stil, der passt nicht. Das ist nicht eure Veranstaltung.“

Stark vertreten war die Gruppierung, die gegen den Abriss des Rathauses plädiert, aber schon. Stefan Berghammer, der die Initiative gemeinsam mit Marco Zimmermann gegründet hat, erhielt das Wort – nachdem Köck eindringlich geschildert hatte, warum das alte Rathaus nicht mehr als Verwaltungssitz taugt. Der Abriss sei beschlossen, einstimmig, und daran werde man auch nicht mehr rütteln, ließ Köck wissen. Er bitte ums Vertrauen, man könne schließlich nicht jeden einzelnen Bürger fragen, wie er sich das Rathaus wünsche: „Sonst bekommen wir ein Hundertwasserhaus.“

Bürgerinitiative plädiert für neue Abstimmung

Stefan Berghammer kämpft für den Erhalt des alten Rathauses. © jm

Berghammer ließ sich nicht beirren. „Das ist unser aller Rathaus“, erinnerte er. Bei der Abstimmung im Gemeinderat sei man noch von Baukosten in Höhe von sieben Millionen Euro ausgegangen, jetzt werde mit zwölf Millionen Euro kalkuliert. Nachdem sich also die Voraussetzungen geändert hätten, könne der Gemeinderat durchaus noch einmal abstimmen und den Abrissbeschluss rückgängig machen. Aus guter Quelle wisse er, dass der Zustand des Gebäudes im Kern recht gut sei, legte Berghammer dar. Es spreche ja nichts dagegen, das Haus gründlich zu sanieren, unter Erhalt der Fassade und des markanten Uhrturms, einem Rottacher Wahrzeichen. „Viele Bürger wollen ihr altes Rathaus in neuem Glanz erstrahlen sehen.“ Ein Neubau, merkte er an, könne am Ende auch auf 20 Millionen Euro kommen.

Bürgermeister Köck spricht von falschen Zahlen und Stimmungsmache

Köck widersprach heftig. Er warne davor, falsche Zahlen in den Raum zu stellen und damit Stimmung zu machen. Das Rathaus, 1895 als Gästehaus erbaut und 1959 um den Uhrturm ergänzt, gebe nur von der Hauptstraße aus gesehen ein gutes Bild ab. Ansonsten sei es in einem heruntergekommenen, unansehnlichen Zustand, überdies nicht barrierefrei und eine Zumutung für die Menschen, die darin arbeiten. Seit 20 Jahren schiebe die Gemeinde das Thema vor sich her. „Es ist Zeit, dass wir das anpacken“, erklärte Köck. Die Kosten für eine Sanierung würden übrigens deutlich unterschätzt. Das habe man beim Seeforum gesehen: „Da ist der Architekt fast verzweifelt.“

Appelle von Gabriele Schultes-Jaskolla und Thomas Tomaschek

Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) sprang Köck zur Seite. Wie er appellierte sie an die Zuhörer, auf den Sachverstand des Gemeinderats zu vertrauen. Der habe schon viele große Projekte realisiert und noch nie eines in den Sand gesetzt. „Man muss uns auch nicht auffordern, nachzudenken. Das tun wir ganz von selbst“, ließ sie wissen. Der Gemeinderat investiere das Geld, das ihm nicht gehöre, sehr sorgsam. Auch Thomas Tomaschek (Grüne) leistete Unterstützung. Der Gemeinderat, „ein bunter Haufen“, befasse sich sehr intensiv und gewissenhaft mit der Planung. Er selbst hätte sich einen Abriss erst nicht vorstellen können, doch die Machbarkeitsstudie habe ihn umdenken lassen. „Der Beschluss ist absolut richtig“, versicherte Tomaschek. Er sei oft uneins mit dem Bürgermeister, „wir haben in zehn Jahren so manches Hühnchen gerupft“, aber in diesem Fall gebe es im Gemeinderat keine Differenzen.

Bürger wollen einbezogen werden

So einig sich der – größtenteils anwesende – Gemeinderat ist, das Stimmungsbild in der Zuhörerschaft war ein anderes. Wie Berghammer machte sich auch Carolin Zimmermann für den Erhalt der vertrauten Fassade mit dem Uhrturm stark und forderte, die Bürger in die Planung mit einzubeziehen. Als Köck argumentierte, in einer indirekten Demokratie sei es Sache der Gewählten, Entscheidungen zu treffen, meldete sich Zimmermann noch einmal zu Wort: „Ich finde, Sie wischen uns zur Seite. Das gefällt mir nicht.“ Auch Ida Schmid sieht Köck auf einem Irrweg. Sie komme viel herum und habe mit zahlreichen Geschäftsleuten über das Rathaus gesprochen, berichtete sie. Alle Angesprochenen hätten „zu 100 Prozent“ die Meinung vertreten, das Rathaus müsse erhalten werden. Eine Kommunalwahl, urteilte Schmid, dürfe kein Freibrief sein.

Bislang 400 Unterschriften für den Erhalt des Uhrturms

Die Frage, ob es ein Bürgerbegehren geben wird, ließ Berghammer am Ende der Versammlung offen. Aktuell liegen der Initiative 400 Unterstützer-Unterschriften vor, es sind aber noch Listen im Umlauf. Ende April wolle man sie einsammeln: „Dann werden wir überlegen, was wir machen.“

Rathausplanung in nicht öffentlichen Sitzungen

Hinter den Kulissen arbeitet der Gemeinderat in nicht öffentlichen Sitzungen an der Rathausplanung. „Wir sind erst heute Nachmittag zusammengesessen“, berichtete Köck bei der Bürgerversammlung. Um Kosten zu sparen, habe die Gemeinde das Raumprogramm überarbeitet. Aus dem selben Grund steht auch die Größe der Tiefgarage noch einmal zur Disposition. Zunächst seien 38 unterirdische Stellplätze vorgesehen gewesen, nun würden es voraussichtlich 25, erklärte Köck: „Das spart einige 100 000 Euro.“

Sonder-Bürgerversammlung angekündigt

Was hinter verschlossenen Türen geplant wird, will Köck der Öffentlichkeit in einer Sonder-Bürgerversammlung präsentieren. „Sobald wir etwas Vorzeigbares haben, nehmen wir uns einen Abend Zeit.“ Er werde aber nie mehr den Fehler machen, Unfertiges zu präsentieren. So geschehen in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Januar, als er einen ersten Entwurf präsentierte. Ein schlichter Quader, der Lage und Kubatur darstellen sollte, die Rottacher aber nachhaltig verschreckte. „Danach ist das Ganze erst losgegangen“, meinte Köck angesichts der Proteste. Dabei habe die Gemeinde Transparenz zeigen wollen.