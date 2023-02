Nach der Pandemie: Das Rottacher Mehrgenerationenhaus will seinem Namen wieder gerecht werden

Von: Christina Jachert-Maier

Der Brunch im Mehrgenerationenhaus in Rottach-Egern ist immer gut besucht. In erster Linie treffen sich dort Senioren. Nach der Pandemie will sich die Einrichtung verstärkt auch für Jüngere öffnen. © Thomas Plettenberg

Zwei Jahre lang ging wegen Corona nicht viel im Rottacher Mehrgenerationenhaus (MGH). Die Begegnungsstätte wurde – mit kleinen Ausnahmen – zum reinen Seniorentreff. Das soll sich ändern.

Rottach-Egern – Der Brunch gehört zu den Dauerbrennern im Mehrgenerationenhaus. Das Miteinander am Tisch vertreibt die Einsamkeit, lässt Freundschaften neu entstehen und hält sie lebendig. Naturgemäß bietet sich der Vormittagsschmaus am Werktag für Menschen im Ruhestand an. „Wir haben ein großes Angebot für Senioren, das werden wir auch unbedingt beibehalten“, sagt Petra Schubert, Kreisgeschäftsführerin der Caritas.

Aber: Den Anspruch, ein Mehrgenerationenhaus zu sein, erfüllt die Einrichtung derzeit nicht. Nach zwei Jahren Pandemie treffen sich dort fast ausschließlich Ältere. Wegen Corona sei das Programm zusammengeschrumpft, bedauert Schubert: „Da konnten wir einfach vieles nicht machen.“ Zuvor, erinnert sie, habe das MGH zum Beispiel am Rottacher Ferienprogramm teilgenommen.

Das Miteinander der Generationen stärken

Künftig soll das Mehrgenerationenhaus seinem Namen gerecht werden. „Wir wollen das Miteinander der Generationen stärken“, sagt Schubert. Dazu wolle sich das Haus stärker öffnen – bei Bedarf auch abends und am Wochenende. Was nicht heißt, dass die Caritas als Betreiber in eigener Regie das Programm erweitert. „Wir wollen uns stärker vernetzen mit weiteren Akteuren“, erklärt Schubert. Das Caritas-Team suche das Gespräch mit den Gemeinden, mit Vereinen, auch mit Privatpersonen. Nach Absprache könnten die MGH-Räumlichkeiten auch außerhalb der bisherigen Öffnungszeiten für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Eine Anfrage liegt der Caritas schon vor: Der Kinderschutzbund würde das MGH gerne nutzen. „Wir schauen, dass wir das möglich machen können“, versichert die Kreisgeschäftsführerin. Allerdings ist das MGH zu den Kernzeiten bereits ziemlich ausgebucht – das Seniorenprogramm kommt sehr gut an und wird auch nicht geschmälert.

MGH-Veranstaltungen auch in anderen Gemeinden

Auch wegen des Raumproblems strebt das MGH parallel auf anderer Ebene eine Öffnung an: Veranstaltungen sollen künftig nicht nur im Rottacher Zentrum, sondern auch in anderen Gemeinden stattfinden. „Unsere Besucher kommen aus allen Gemeinden rundum, die von außerhalb müssen immer fahren“, erklärt Schubert.

Ihr Zukunftskonzept hat sie den Bürgermeistern schon bei deren Dienstbesprechung vorgestellt. Konkret ist bisher nichts. „Das wird ein längerer Prozess“, weiß Schubert. Um ihn voranzutreiben, liegt die Leitung des MGH jetzt bei der Caritas-Geschäftsführung, die ihr Büro in Miesbach hat. An zentraler Stelle lassen sich Netzwerke leichter zusammenführen.

Leitung liegt jetzt bei Kreisgeschäftsführung

Diese Struktur ist neu. Doch als sich die frühere Leiterin Petra Villinger nach zwei Jahren im Oktober 2022 für eine neue Aufgabe vom MGH verabschiedete, entschied die Caritas, die Halbtags-Stelle nicht in dieser Form wieder zu besetzen.

Vor Ort ändert sich damit nicht allzu viel. Das bewährte Team aus drei Fachkräften für die Betreuung, allesamt in Teilzeit, und einer Verwaltungsfachkraft bleibt dem MGH erhalten. Eine vierte Betreuungskraft wird gesucht, um den Weggang Villingers auszugleichen. „Aber es nicht so einfach, jemanden zu finden“, meint Schubert.

Ohne Ehrenamtliche geht nichts

Sehr wichtig sind die Ehrenamtlichen, die im MGH mithelfen und Kurse durchführen. Auf deren Engagement fußt das vom Bund bezuschusste Konzept MGH. Eigentlich, so Schubert, sehe das Bundesprogramm fürs MGH nur eine einzige Fachkraft vor, die Koordinatorin. Der Caritas sei es aber wichtig, Professionalität und Qualität zu gewährleisten.

Bei der Finanzierung helfen die Gemeinde Rottach-Egern und auch die Nachbargemeinden kräftig mit. Gegründet wurde das Rottacher MGH schon 2007, damals noch in kleineren Räumen an der Nördlichen Hauptstraße. Doch die wurden schnell zu klein. 2016 glückte mit Unterstützung der Kommunen der Umzug in die großzügigen Räume an der Leo-Slezak-Straße, über dem Café Krupp.