Regen angesagt: Rottacher Rosstag wird verschoben

Der Rottacher Rosstag findet heuer zum 50. Mal statt. Doch zum Termin am Sonntag, 26. August, sind die Wetterprognosen düster. Nun ist klar: Der Rosstag wird verschoben.

Update, 24. August, 9 Uhr: Rosstag wird verschoben

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage wird der Rosstag in Rottach-Egern auf Sonntag, 02.09.2018, verschoben.

Ursprünglicher Artikel vom 22. August:

Rottach-Egern–Das Ende des Rekordsommers 2018 ist angekündigt. Am Wochenende ist der große Umschwung angesagt. Temperatursturz und Regen. Und das zum 50. Geburtstag des Rottacher Rosstags, dem großen Fest der Fuhrleute. „Aber wir hoffen noch“, erklärt Claudia Maier von der Rottacher Tourist-Info. Erst am Samstagmorgen will das Organisatorenteam entscheiden, ob der Rosstag wie geplant am Sonntag, 26.August stattfindet. Die Entscheidung wird dann unverzüglich via Internet verkündet. Bei Dauerregen wird der Rosstag auf Sonntag, 2. September, verschoben.

Bürgermeister Christian Köck hofft, dass es auf Anhieb mit dem Rosstag klappt. „Da hängt enorm viel Organisationsaufwand dran“, erklärt er. Umso dankbarer sei er, dass die Gemeinde bei dem Fest von vielen Freiwilligen unterstützt werde.

Zum Ablauf: Bereits ab 10 Uhr spielen in der Rottacher Kuranlage verschiedene Musikkapellen, unter anderem aus Tirol und Südtirol. Ab 11 Uhr gibt’s einen Frühschoppen am Festplatz in Enterrottach mit der Inntaler Blasmusik. Der große Festzug mit den Kutschen, Wagen und Reitern setzt sich ab 12 Uhr in der Ganghoferstraße in Richtung Festplatz in Bewegung. Dabei kehrt die Veranstaltung zu ihren Wurzeln zurück: Es wird die gleiche Strecke gefahren wie vor 50 Jahren. Heißt: Der Zug fährt heuer erstmals wieder über den Gsotthaber Hof (Kutschenmuseum). Damit herrscht auf der Valepper Straße freie Fahrt für die Besucher, die somit leichter zum Festplatz gelangen können. Gegen 13 Uhr findet an der Rosskapelle in Ellmau die Pferdesegnung statt, ab 14 Uhr präsentieren sich alle Gespanne und Reiter auf dem Festplatz in Enterrottach.

Für die Besucher wird ein kostenloser Pendelbus-Service zwischen dem Rottacher Postamt und dem Festplatz eingerichtet. Der Bus verkehrt zwischen 11 und 19 Uhr. Der Eintritt zum Festgelände – inklusive Rosstag-Anstecker und Shuttlebus – beträgt drei Euro. Ein Teil des Eintritts kommt der Bergwacht-Bereitschaft zugute.

Die Sicherheit liegt der Gemeinde besonders am Herzen. So ist der Einsatz von Multicoptern, Quadrocoptern und Drohnen ausdrücklich untersagt. „Pferde sind Fluchttiere und reagieren somit unberechenbar“, heißt es seitens des Rathauses. Zuwiderhandlungen würden strafrechtlich verfolgt.