Regional, saisonal und vielfältig: Neuer Küchendirektor im Bachmair Weissach

Franz-Josef Unterlechner (33) ist der neue Küchendirektor im Bachmair Weissach. Der Spitzenkoch hält viel von einer klaren Linie mit Feinsinn und möchte regional, saisonal und vielfältig kochen.

Weissach – Das Tegernseer Tal ist um einen weiteren Spitzenkoch reicher: Franz-Josef Unterlechner. Seit Anfang Oktober wirkt der 33-Jährige im Hotel Bachmair Weissach. Der gebürtige Münchner rückt an die Stelle von Küchendirektor Tobias Jochim, der jüngst Vater geworden ist. Unterlechner war der Wunschkandidat von Hotelier Korbinian Kohler, der mit dem erfahrenen Hotelmanager Thomas Kösters gleichzeitig einen neuen Geschäftsführer an seiner Seite hat.

Die Fußstapfen seines Vorgängers füllt Unterlechner leicht aus. Denn auch er kommt aus der Sterne-Gastronomie, hat 15 Jahre lang auf höchstem Gourmet-Niveau gekocht. Gelernt hat der junge Koch im Lenbach bei Ali Güngörmüs, den man wiederum von der TV-Sendung Küchenschlacht kennt. Danach stand Unterlechner vier Jahre im Königshof am Herd, absolvierte den Küchenmeister und kam dann zu Christian Jürgens an den Tegernsee. Vier Jahre kochte er an dessen Seite und gehörte auch dem Team an, mit dem Jürgens seinen dritten Michelin-Stern erkochte. Danach wechselte er für weitere vier Jahre als Souschef zurück an den Königshof, als Stellvertreter von Martin Fauster.

Lesen Sie auch: Berliner Star-Koch kocht zwei Monate in Rottach - was er vorhat

„Ich bin überglücklich, dass mir die Chance gegeben wird, meine ganzes Können, Wissen und meine Erfahrung auf die Teller der Gäste des Hotels Bachmair Weissach zu bringen“, sagt Unterlechner, der sich freut, wieder zurück im Tegernseer Tal zu sein. „Ich bin froh, dass man einem jungen Küchenchef die Chance gibt und mich hier meine Ideen verwirklichen lässt.“ Sein erklärtes Ziel für die diversen Stuben und Restaurants des Hotels ist es, „fundamental ehrlich“ zu kochen und den Gästen so Glücksmomente zu bescheren. „Für mich ist es wichtig, dass Essen einfach schmeckt“, stellt er klar. Das setze beste Produkte und die bestmögliche Zubereitung voraus.

Lesen Sie auch: Große Party mit viel Promi-Alarm: Das ist der neue Sternekoch am Tegernsee

Von „Schäumchen und Türmchen und Chichi“ hält der Spitzenkoch für seinen neuen Wirkungsbereich nichts. Dafür aber von einer „klaren Linie mit Feinsinn“. Das Haus sei auch viel zu groß, um die Küche zu Kunstwerken hochzustilisieren, sagt Unterlechner, dessen Herz für Regionalprodukte schlägt. Lauwarmen Saibling etwa will er mit einer leichten Meerrettichsoße, Gurken und Radieschen, oder Steinbutt mit einer fruchtigen, mit Curry-Öl abgerundeten Karottensoße, Gewürzkarottenpüree mit Nüssen und Ochsenmark servieren.

Lesen Sie auch: Je mehr, desto besser: Sterneköche hoffen auf größere Konkurrenz im Tal

„Wer regional kocht, der kann auch saisonal und somit Vielfalt. Ich kann aus allem etwas machen“, sagt er selbstbewusst und freut sich schon auf die nächsten Wochen, wo Wild aus dem Tal, Kürbis und Trüffel die Karte bereichern. Mit seinem „Back-to-the-Roots“-Ansatz hat Unterlechner im März beim internationalen Kochwettbewerb für Profiköche, dem Bocuse d’Or, den zweiten Platz erkocht. Noch steht der silberne Kulinarik-Oscar zu Hause in Markt Schwaben, soll aber 2019 mit der Familie ins Tal umziehen.