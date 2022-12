Rodelvergnügen am Wallberg soll’s weiterhin geben - noch fehlt es aber an Schnee

Von: Gabi Werner

Bis die Rodelsaison starten kann, dauert es vermutlich noch etwas. Noch fehlt es an Naturschnee, um die Strecke am Wallberg präparieren zu können. © Archiv Thomas Plettenberg

Noch reicht der Schnee nicht aus, um die Rodelbahn am Wallberg in Rottach-Egern in Betrieb zu nehmen. Es gibt aber eine gute Nachricht: Trotz Energiekrise soll die Bahn weiter präpariert werden.

Rottach-Egern – Viele Wintersportler scharren bereits mit den Hufen und warten auf die Öffnung der Skigebiete im Landkreis Miesbach. Während der Start dank kalter Temperaturen und Beschneiung bereits in greifbare Nähe rückt, müssen sich die Rodler wohl noch länger gedulden. Eine Inbetriebnahme der beliebten Rodelbahn am Wallberg in Rottach-Egern ist derzeit noch nicht in Sicht, wie Antonia Asenstorfer von der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH mitteilt. Grundsätzlich festhalten will man an dem Rodelvergnügen aber durchaus.

Auch für die Rodelbahn am Wallberg soll Kunstschnee erzeugt werden

Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Auch im Wintersport. Will man sich da die Depot-Beschneiung an der Wallberg-Rodelbahn überhaupt leisten? „Wir wollen schon ein bisserl Kunstschnee bevorraten“, erklärt Asenstorfer. Das sei nötig, um vor allem im unteren Bereich der Bahn apere Stellen auszubessern. Allerdings werde man die Beschneiung für die Rodler am Wallberg angesichts der gestiegenen Energiekosten etwa auf die Hälfte reduzieren.

Skigebiete im Landkreis können vermutlich am Wochenende öffnen

Es braucht also genügend Naturschnee, damit der Abfahrtsspaß auf der rund 6,5 Kilometer langen Bahn beginnen kann. Ist genügend weiße Unterlage vorhanden, sei der Aufwand für das Vorhalten der Bahn – vor allem im Vergleich zu den Skigebieten – relativ gering, sagt Asenstorfer. Personal, Rodelverleih und die Bahn jedenfalls stünden bereit. „Alle freuen sich schon, wenn es wieder losgeht“, erklärt die Sprecherin der Wallbergbahnen. Am Wochenende hat es bereits ordentlich geschneit. Damit kann am kommenden Samstag voraussichtlich erst mal die Skisaison starten.

