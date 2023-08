Rosstag in Rottach-Egern für 27. August geplant - Wetter bereitet schon wieder Sorgen

150 Pferde sind angekündigt

Von Gabi Werner schließen

Drei Jahre lang musste der Rottacher Rosstag pausieren. Kann die Traditionsveranstaltung heuer endlich wieder stattfinden? Der Bürgermeister verfolgt die Wetterprognosen für den 27. August mit bangem Blick.

Rottach-Egern – Die Enttäuschung im vergangenen Jahr war riesengroß: Weil die Wettervorhersagen miserabel waren, musste die Gemeinde Rottach-Egern ihren beliebten Rosstag kurzfristig absagen. Die beiden Jahre zuvor war die Großveranstaltung – wie so vieles andere – der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und schon wieder sind die Aussichten nicht unbedingt rosig. Für den diesjährigen Termin am Sonntag, 27. August, sagen die Experten – Stand jetzt – kühle Temperaturen und eine deutliche Regenwahrscheinlichkeit vorher. Er hoffe sehr, dass sich diese Prognosen noch einmal ändern, meint Bürgermeister Christian Köck (CSU). Skeptisch sei er aber allemal.

Rosstag könnte bei neuerlichem Ausfall in Vergessenheit geraten

Dabei wäre es laut Köck so wichtig, dass der Rosstag heuer endlich wieder stattfinden kann. „Wenn eine Veranstaltung jahrelang nicht ist, gerät sie irgendwann in Vergessenheit“, so die Sorge des Bürgermeisters. Teilnehmer und Besucher orientierten sich dann anderweitig.

Zum diesjährigen Rosstag werden rund 150 Pferde erwartet

Bislang ist dies offenbar nicht der Fall. Für den Rosstag am Sonntag haben sich ähnlich viele Teilnehmer angekündigt wie in den Jahren vor der Pandemie. „Wir erwarten etwa 150 Pferde“, berichtet Claudia Maier von der Tourist-Info, die mitverantwortlich ist für die Organisation des Rosstags. Alte Bekannte wie die Tragtierkompanie aus Bad Reichenhall oder die Brauereien mit ihren Gespannen seien ebenso dabei wie ein paar neue Teilnehmer. „Auch zwei Zehnerzüge haben sich wieder angemeldet“, freut sich Maier. Genauso wie der Bürgermeister hofft sie sehr, dass das Stelldichein der Reiter und Fuhrleute mit seiner über 50-jährigen Tradition heuer durchgezogen werden kann. Einen Alternativtermin gibt es nämlich nicht. Die Veranstaltung zu verschieben, wäre ein zu großer Aufwand.

Neuer Zugverlauf, neuer Festplatz und kein Schaufahren mehr

Sollte der Rosstag stattfinden können, kommt heuer erstmals ein neues Konzept zum Tragen. Weil die große Wiese in Enterrottach, wo der Umzug der Gespanne in der Vergangenheit in einem großen Schaufahren mündete, nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es einen neuen Festplatz am Gsotthaberhof. Aufs Schaufahren wird künftig verzichtet, der Zug nimmt einen leicht veränderten Verlauf: Pferde, Kutschen, Chaisen, Landauer und die anderen Wagen ziehen zunächst wie gewohnt ab 12 Uhr von der Kobellstraße über die See- und Hauptstraße durch den Ort. Das bewährte Moderatorenteam Bruno Six und Florian Maier wird die Gespanne und Reiter in der Seestraße vorstellen. Anschließend marschieren sie über die Hauptstraße durch den Ortsteil Ellmau, wo an einem freien Altar Pferde und Reiter den kirchlichen Segen erhalten. Der Zug endet schließlich am neuen Festplatz am Gsotthaberhof in der Feldstraße. Dort finden eine Bewirtung durch die Vereine und ein Festbetrieb statt.

Bürgermeister Köck will abwarten, wie das neue Konzept ankommt

„Wir probieren das jetzt einmal so“, sagt Köck über das modifizierte Format. Sollte es nicht gut ankommen, könne man in den folgenden Jahren immer noch nachjustieren. Die Infrastruktur jedenfalls stehe bereit, die Bauhof-Mitarbeiter wüssten genau, wie der Aufbau am neuen Festplatz vonstatten gehen müsse. „Letztes Jahr hatten wir schließlich eine Trockenübung“, sagt Köck, der noch immer etwas zerknirscht ist über die Absage vom Vorjahr.

Rosstag kehrt zum ursprünglichen Termin Ende August zurück

Dass der Rosstag – anders als 2022, als die Veranstaltung für 11. September terminiert war, – heuer wieder für den letzten August-Sonntag angesetzt wurde, hat laut Köck mehrere Gründe. Zum einen wolle die Gemeinde nicht mit anderen Veranstaltungen wie etwa dem Tag der Blasmusik in Gmund (4. September) kollidieren, zum anderen sei der Ursprungs-Termin Ende August bei den meisten Teilnehmern fest in den Köpfen verankert. „Wir sind gut beraten, wenn wir beim traditionellen Termin bleiben“, findet Köck, Das Wetter habe man bei einer Freiluftveranstaltung eben nie in der Hand.

Da am neuen Festplatz kaum Parkplätze zur Verfügung stehen, wird von 10 bis 19 Uhr ein kostenloser Pendelbus zwischen Rottacher Postamt und Feldstraße verkehren. Die Gemeinde appelliert, nach Möglichkeit zu Fuß oder per Rad zum Festplatz zu kommen.

gab