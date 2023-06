Abenteuer für jedes Alter: Neuer Spielplatz wird eingeweiht

Von: Alexandra Korimorth

Klettertürme, Rutschen, Schaukeln: Der neue Spielplatz in Ellmösl ist so gestaltet, dass sich Kinder in jedem Alter austoben können. © Thomas Plettenberg

In Ellmösl hat die Gemeinde Rottach-Egern einen neuen Spielplatz errichtet. Der TÜV war schon da, nur die Einweihung steht noch aus.

Rottach-Egern – „Es schaut schon richtig gut aus“, sagte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Rottacher Geschäftsleiter Gerhard Hofmann beim Sachstandsbericht zum neuen Kinderspielplatz der Gemeinde in Ellmösl. Geplant hat ihn Bautechniker Daniel Merone vom gemeindlichen Bauhof. Es ist nach den Spielplätzen am Voitlhof und an der Popperwiese der dritte, der Merones Handschrift trägt. „Es ist ein Spielplatz zum Mitwachsen“, sagt Merone, der selbst Familienvater ist und sich intensiv und praktisch in das Thema eingearbeitet hat. Er weiß, was sich Kinder und ihre Eltern wünschen.

Für den Bereich Ellmösl und Haslau, in dem nicht zuletzt durch die neuen Gemeindehäuser überdurchschnittlich viele Familien mit Kindern leben, ist auf dem ehemaligen Bolzplatz ein Abenteuerspielplatz mit zwei Bereichen entstanden: einer für Kleinkinder und einer für Größere, letzterer so „kommunikativ“, dass sich auch Teenager wohlfühlen.

Es gibt beispielsweise eine Sechser-Schaukel, auf der man sich ansehen und unterhalten kann, eine Hochseil-Kombination mit einem Kletterturm, einem anspruchsvollen Tellergang zum Balancieren, einer „Feuerwehrstange“, Netzen und Seilbrücken zum Kraxeln, außerdem eine Stehwippe und eine hohe steile Rutsche. „Die Spielgeräte für die größeren Kinder haben Einstiegshürden“, berichtet Merone. Das bedeutet, dass die untersten Stufen nur von größeren Kindern und versierten Kletterern genutzt werden können.

Generell ist der Spielplatz so aufgebaut, dass die Geräte von der einen zur anderen Seite hin anspruchsvoller werden, dass kleine und größere Kinder zwar zusammen auf dem Areal spielen, aber doch getrennt von einander sind.

Für die ganz Kleinen stehen ein Sandkasten, eine 1,50 Meter hohe Drachenrutsche und Federwippen bereit. Das mutmaßliche Zugpferd hier: eine Eltern-Kind-Schaukel, bei der der Erwachsene hinten und das Kleinkind vorne gemeinsam schaukeln können. Mittig findet man eine drei Meter hohe Hochwippe mit Tellern zum Sitzen und Wippen.

Alle Spielgeräte stammen von einem Hersteller aus dem Chiemgau, der nachhaltig mit Holz aus der Region produziert und auf kurze Wege achtet. Aufgebaut wurde der Mitwachs-Abenteuer-Spielplatz vom Bauhof. Garten- und Landschaftsbau Nachmann aus Kreuth hat das Projekt unterstützt und wird noch schattenspendende Kastanienbäume pflanzen.

Die Spielgeräte wurden bereits vom TÜV abgenommen. Der Spielplatz wurde so eingezäunt, dass die Kinder nicht auf die Straße laufen können und zwischen Spielplatz und Bolzplatz eine Fläche frei ist, auf der man Radl oder auch den Hund „parken“ kann. „Vierbeiner sieht man in der Regel nicht so gerne auf einem Spielplatz, aber viele haben ihn dabei, wenn sie mit ihren Kindern hinlaufen. Und was machst Du dann damit?“, sagt Merone, selbst Hundebesitzer. Geplant sind noch eine Tischtennisplatte und ein neues Fußballtor für den Bolzplatz. Merone ist stolz, dass die Gemeinde Rottach-Egern bei seinem Konzept mitgegangen ist und dass sie jetzt die Gemeinde mit der größten Spielplatzdichte ist. „Aber jetzt beginnt die schwierigste Zeit: Wir müssen warten, bis die Fundamente ausgehärtet sind und der Spielplatz in Gebrauch genommen werden kann“, sagt er. Die Einweihung ist laut Geschäftsleiter Hofmann für Freitag, 7. Juli, geplant, zusammen mit der Einweihung des Gemeindehauses Elmösl 23.