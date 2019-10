Beim Tag des Tiroler Hofs in Rottach-Egern: Aus dem Museumslager auf den Flohmarkt

Rosserer Thomas Böck hat alles rund ums Pferd gesammelt. Vieles davon bietet die Gemeinde Rottach-Egern jetzt auf einem Flohmarkt an. Wir haben bei Geschäftsleiter Gerhard Hofmann nachgefragt.

Rottach-Egern – Während am Voitlhof der Familie Bogner der „Tag des Tiroler Hofs“ mit Musik und Schmankerln begangen wird, richtet die Gemeinde Rottach-Egern am benachbarten Gsotthaber Hof einen Flohmarkt der besonderen Art aus. Sie verkauft am morgigen Samstag von 10 bis 14 Uhr ein buntes Sammelsurium aus dem Lager des Museums für bäuerliches Brauchtum. Es handelt sich um Teile der Sammlung von Thomas Böck, Gründer des Rosstags. Geschäftsleiter Gerhard Hofmann erklärt die Hintergründe.

Herr Hofmann, quillt das Museumslager über?

Das Lager ist rappelvoll. Die Gemeinde Rottach-Egern hatte damals die gesamte Sammlung von Thomas Böck erworben. Er war Mieter im Gsotthaber Hof der Gemeinde und hat wirklich viel zusammengetragen. Die schönsten Sachen sind im Museum ausgestellt. Im Keller haben wir einen Raum als Lager ausgebaut. Da kam alles hinein, was in der Ausstellung keinen Platz hat. Später mussten wir für den Ausbau des Cafés Gäuwagerl umräumen und haben die Ausstellung etwas reduziert. Da kam noch mehr ins Lager. Zuletzt hatte keiner mehr den Überblick.

Und jetzt wurde ausgemistet?

Wir haben eine Anfrage von einer Firma aus dem Umkreis bekommen, die Lagerfläche braucht. Für uns war es der Anstoß, sich mit dem Lager zu beschäftigen. Einen Tag lang haben wir richtig ausgeräumt und auch einiges entsorgt, was wirklich keinen musealen Wert hat.

Was hat Thomas Böck denn alles gesammelt?

Alles rund ums Pferd. Im Lager sind aber zum Beispiel auch alte Skier, die noch aus der Sonderausstellung Wintersport im Tegernseer Tal stammen. Ganz besondere Stücke heben wir uns auf, weil wir sie auch wieder einmal ausstellen wollen. Zum Beispiel haben wir noch die Sprungskier von Alois Kratzer, der 1928 bei der Winter-Olympiade in St. Moritz dabei war. Die geben wir natürlich nicht her. Das gilt auch für viele Sammelstücke rund ums Pferd. Aber manches haben wir doppelt und fünffach. Das kommt jetzt zum Verkauf.

Und was ist nun zu haben?

Halfter und Leinen zum Beispiel. Alle Stücke sind aber nur zur Dekoration geeignet und nicht mehr nutzbar. Es sind unter anderem auch Deichseln, Holzwerkzeuge, Gabel und Rechen im Angebot, auch ein Holzschubkarre und ein paar Schlitten. Wenn man sie zum Beispiel in den Garten stellt und bepflanzt, kann das ganz gut aussehen. Wir geben auch zwei Gäuwagerl her. Es sind schon ein paar nette Sachen dabei. Wir bieten alles günstig an. Wer sich für solche Dinge interessiert, kann bei unserem Flohmarkt schon ein Schnäppchen machen.

