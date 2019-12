Rolltreppe im Edeka kommt weg

Der Edeka-Markt an der Leo-Slezak-Straße ist in die Jahre gekommen. Jetzt darf er umgebaut werden. Und ein nerviges Detail kommt weg.

Rottach-Egern – Der Edeka-Markt an der Leo-Slezak-Straße ist eine altbekannte Einkaufsadresse in Rottach-Egern. Vielen dürfte er noch unter dem früheren Namen „Super 2000“ bekannt sein. Sein Kennzeichen ist die Rolltreppe, die in die Marktfläche im Keller führt. Dies soll sich nun ändern.

Bauherrin Nina Rauh hatte zur Bauausschuss-Sitzung am Donnerstag die Modernisierung und Erweiterung des Ladens beantragt. Bauamtsleiterin Christine Obermüller erklärte, was alles geplant ist: Wesentlicher Bestandteil der Pläne ist der Einbau eines Aufzugs, um den Markt barrierefrei zu machen. Dann soll das Haus neue Fenster und Balkone erhalten. Die Schaufenster zur Straßenseite sollen künftig bis zum Boden reichen, der bisherige Sockel verschwindet damit. Auch werde eine neue Einfriedung zu den am Haus angeordneten Parkplätzen angelegt.

Lesen Sie hier: Wallbergstraße wieder geöffnet

Mit dem Umbau, so hieß es, werde kein weiterer Stellplatzbedarf nötig. „Die Fassade wird komplett überholt“, ergänzte Bürgermeister Christian Köck (CSU) . Der Antrag sei bereits geprüft worden, und es gebe keine Einwände. Im Gegenteil: „Wir sind dankbar dafür, wenn Besitzer ihre Immobilien behalten und auch in Schuss halten“, sagte Köck. Die Mitglieder des Ausschusses sahen das ebenso und stimmten dem Antrag zu.

Alle Infos aus der Region lesen Sie hier

gr