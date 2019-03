Rund 30 Jahre in verantwortlicher Position bei der Feuerwehr, Impulsgeber und Pfleger der Städtepartnerschaft - dafür erhielt Josef Stadler den Ehrenbrief der Gemeinde Rottach-Egern.

Rottach-Egern – 24 Jahre lang war Josef Stadler Chef der Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr Rottach-Egern. Legt man die sechs Jahre als Zweiter Kommandant obendrauf, kommt man auf runde 30 Jahre in verantwortlicher Position. Voll des Lobes für solch großes Engagement, für Stadlers Umsicht, den kameradschaftlichen Führungsstil und seine Fähigkeit, alle aus der Mannschaft zu motivieren, war Bürgermeister Christian Köck. Er verlieh Stadler bei der Bürgerversammlung feierlich den Ehrenbrief der Gemeinde Rottach-Egern.

Lesen Sie auch: Grünes Licht für neues Kommandanten-Duo bei der Rottacher Feuerwehr

Rottach-Egern: Ehrenbrief für Josef Stadler

In der Laudatio verwies der Gemeindechef auf den emotionalen Abschied, den die Floriansjünger ihrem Kommandanten bereits bereitet hatten. Stadler habe mit dem Fahrzeugkonzept und mit dem Anbau an das Feuerwehrhaus für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr gesorgt. Gleichzeitig verrichtete der 53-jährige Landwirt den Dienst am Menschen in der ersten Reihe.

Mehr zum Thema: Sturm wütet in Rottach-Egern: Feuerwehr im Dauereinsatz

Weil er ein Impulsgeber für Rottach-Egern sei und sich zudem aktiv der Pflege der Städtepartnerschaft mit Kastelruth widme, habe der Gemeinderat einstimmig beschlossen, ihm den Ehrenbrief der Gemeinde zu verliehen. Bürgermeister Köck dankte herzlich und hoffte weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit: „Wir sind Mannschaftsspieler. Dinge gemeinsam zu gestalten, aber auch gemeinsam anzugehen, wenn Probleme entstehen, hat uns stark gemacht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Geordneter Generationswechsel bei der Rottacher Feuerwehr