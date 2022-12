Rottach-Egern: Eintrittspreise fürs Warmbad steigen erstmals seit über 20 Jahren

Von: Alexandra Korimorth

An schönen Sommertagen beliebt ist das Rottacher See- und Warmbad. Ab 2023 kommen auf die Gäste höhere Eintrittspreise zu. © archiv tp

Seit 2001 hatte das See- und Warmbad in Rottach-Egern stabile Eintrittspreise. Nun müssen sie nicht zuletzt wegen der gestiegenen Energiepreise erhöht werden. Der Gemeinderat war sich da einig.

Rottach-Egern – „Es ist an der Zeit, die Preise anzuheben“, erklärte in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres Bürgermeister Christian Köck (CSU) mit Blick auf die Eintrittspreise des Rottacher See- und Warmbads. Seit 2001 waren die unverändert geblieben. Die gestiegenen Energiekosten wie auch durch Tariferhöhungen gestiegenen Personalkosten würden aber nun neue Eintrittspreise notwendig machen.

Der Vorschlag aus der Verwaltung, der dann am Ende auch einstimmig beschlossen wurde, sieht eine Erhöhung der einzelnen Eintrittskarten zwischen 20 und 33 Prozent und bei der Saisonkarte um 40 Prozent vor. Damit kostet beispielsweise die Eineinhalb-Stunden-Karte für Erwachsene künftig vier statt drei Euro, die Drei-Stunden-Karte 6,50 Euro statt bisher fünf Euro und die Tageskarte neun statt bisher 7,50. Für Kinder sind es 2,50 Euro statt zwei Euro für 1,5 Stunden, drei statt vier Euro für drei Stunden und fünf statt vier Euro für die Tageskarte.

Die Saisonkarte für Erwachsene kostet ab kommendem Jahr 250 Euro statt bisher 178,50 Euro, die für Kinder 135 Euro (statt 97 Euro). Für Zweitkinder werden 92 Euro und für jedes weitere Kind 60 Euro für die Saisonkarte erhoben.

Kämmerer: Erhöhung „moderat“

Die Preiserhöhungen seien, auch im Vergleich mit anderen Freibädern, moderat, erklärte Kämmerer Martin Butz. Und Bürgermeister Köck wies darauf hin, dass man nicht mehr noch mehr Eintritt erheben wolle, da das Bad schließlich auch in die Jahre gekommen sei. Er rechnet sogar damit, dass das Bad deshalb noch kostspieliger für die Gemeinde wird. „Wir werden dort die nächsten Jahre etwas tun müssen“, prognostizierte der Rathauschef. Aber bevor das Bad saniert werde und die Gemeinde sich ein weiteres Großprojekt vornehme, habe das neue Rottacher Rathaus Priorität.

Grundsätzlich waren die Gemeinderäte daher auch mit der Anpassung der Eintrittspreise für das See- und Warmbad einverstanden. „Die Erhöhung ist gerechtfertigt und moderat. Man muss sich den Druck der Energiekosten stellen“, sagte etwa Alexandra Wurmser (CSU). Fraktionskollege Anton Maier wunderte sich, warum die Eintrittspreiserhöhung bei Gästen mit Gästekarte nur 50 Cent betrage, bei den regulären Eintrittskarten aber zwischen einem und 1,50 Euro. Das erklärte Geschäftsleiter Gerhard Hofmann mit den Prozentsätzen der Erhöhung.

Einheimischen-Rabatt nach Gerichtsurteil gestrichen

Auf die Nachfrage von Alexandra Kolmansberger-Wallleitner (Blitz), warum es keinen Einheimischen-Rabatt mehr gebe, verwies Bürgermeister Köck auf ein entsprechendes Gerichtsurteil, wonach man den Einheimischen-Rabatt habe streichen müssen. Michael Mayr (Grüne) regte ein Modell nach Vorbild einiger Münchner Freibäder an, wonach Badegäste beim Kauf ihrer Eintrittskarte weitere Tickets für Bedürftige kaufen und quasi hinterlegen könnten. Damit würden Mitbürger die soziale Idee mittragen.

Köck bezweifelte da eine Nachfrage, zumal ja die Gemeinde bei Härtefällen einspringe und überdies beispielsweise Schwimmkurse für Flüchtlinge und das Jugendtraining der Wasserrettungsorganisationen unterstütze. Georg Höß (FWG) monierte nur den Zeitpunkt der notwendigen Erhöhung: just wenn ohnehin alles teurer würde. Er schlug vor, nicht erst wieder 20 Jahre mit einer Anpassung zu warten, sondern künftig alle drei bis vier Jahre die Preisstruktur zu überprüfen. ak

