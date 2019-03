Derzeit rücken Feuerwehren zur Seniorenresidenz Wallberg aus. Offenbar wurde wegen eines Kabelbrands Alarm ausgelöst.

Rottach-Egern - Ein Hausmeister in der Seniorenresidenz Wallberg in Rottach-Egern hat gegen 14 Uhr einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Er tippt auf Kabelbrand und hat die Feuerwehr alarmiert. Die rückt gerade aus. In Kürze gibt‘s nähere Infos.

gr