Rottach-Egern: Flüchtlinge knüpfen Kontakte und bekommen konkrete Hilfe

Von: Gabi Werner

Die Solidarität mit der Ukraine ist groß – auch in der Gemeinde Rottach-Egern. © Symbolfoto: dpa

Rottach-Egern will den Ukraine-Flüchtlingen gezielt unter die Arme greifen - und sie miteinander vernetzen. Dazu gab es jetzt ein erstes Treffen. Dabei wurde bereits Konkretes vereinbart.

Rottach-Egern – Ankommen, durchschnaufen, ein sicheres Quartier beziehen – doch was dann? Damit die ukrainischen Flüchtlinge Fuß fassen können in der neuen Heimat, wissen, wo sie Hilfe bekommen und sich auch untereinander kennen lernen, hatte Grünen-Gemeinderat Thomas Tomaschek zu einem ersten Vernetzungstreffen in die evangelische Kirche in Rottach-Egern eingeladen. Der Initiator bezeichnet die Veranstaltung, an der allein an die 30 Geflüchtete teilnahmen, als „vollen Erfolg“. Erste konkrete Hilfsangebote wurden an dem Abend bereits vereinbart.

Zwei ukrainische Lehrer bieten ihre Hilfe in der Schule an

51 Kriegsflüchtlinge sind – Stand Donnerstag (31. März) – in Rottach-Egern gestrandet. Erste Kinder besuchen hier bereits die Grund- und Mittelschule. Die Worte des anwesenden Rektors Ulrich Throner, der von Lehrermangel berichtete und um Unterstützung bat, fanden Gehör. Zwei ukrainische Lehrer boten ihre Hilfe an. „Die ist uns hochwillkommen“, freute sich Throner. Da der Kindergarten St. Josef keine freien Plätze mehr hat, schlug die Verwaltungsleiterin des Kita-Verbundes, Barbara Scheckenbach, die Gründung einer Spielgruppe vor, die von ukrainischen Müttern betreut wird. Auch hierfür fanden sich Helferinnen – die Spielgruppe könne starten, sobald ein geeigneter Raum gefunden sei, berichtet Tomaschek.

Flüchtlinge können sich einmal pro Woche in der Andrebar treffen

Als „Glücksfall“ bezeichnet der Initiator das spontane Angebot der Andrebar an der Seestraße. Immer mittwochs von 11 bis 14 Uhr bietet der Betreiber einen Treff für die ukrainischen Neuankömmlinge an, die hier gemeinsam kochen und sich austauschen können. Ein weiterer Raum für regelmäßige Zusammenkünfte werde noch gesucht, so Tomaschek. Um die Geflüchteten vorerst zu vernetzen, wurden Kontaktlisten ausgefüllt und eine Chatgruppe eröffnet.

Für jeden Flüchtling gibt es ein „Begrüßungsgeld“ von 100 Euro

Konkrete Hilfe leistet auch die Gemeinde. Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla überraschte die im Ort bereits offiziell gemeldeten ukrainischen Gäste mit der Auszahlung eines „Begrüßungsgeldes“ in Höhe von 100 Euro pro Person. Das Geld soll helfen, die Zeit zu überbrücken, bis die Sozialleistungen vom Staat greifen.

„Wir freuen uns auf weitere Hilfsangebote“, erklärte Sabine Tomaschek, die den Helferkreis betreut. Wer Unterstützung leisten möchte, kann sich unter der Rufnummer 08022/6739410 oder per E-Mail an rottach-hilft@web.de melden.

gab