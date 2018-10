Klimaschutz: Gemeinsame Sitzung aller Stadt- und Gemeinderäte

Klimaschutz macht nicht an der Gemeindegrenze Halt. Daher lädt der Arbeitskreis Tegernseer Tal Energie und Klimaschutz (ATTEK) zu einer talweiten Ratssitzung ein.

Rottach-Egern –Eine gemeinsame Sitzung aller Stadt- und Gemeinderäte – das gab’s zuletzt 2016 zum Thema Hochwasser. Das Thema Energie und Klimaschutz soll nun wieder alle beschäftigen: Am Donnerstag, 15. November, lädt der 2015 gegründete Arbeitskreis Tegernseer Tal Energie und Klimaschutz, kurz ATTEK, in Absprache mit allen Tal-Bürgermeistern um 19.30 Uhr ins Rottacher Seeforum ein.

„Der Klimaschutz macht nicht vor der Gemeindegrenze Halt. Wir müssen das Thema gemeinsam anpacken“, sagt ATTEK-Sprecher Thomas Tomaschek, Grünen-Gemeinderat aus Rottach-Egern im Vorfeld der Sitzung. Es müsse noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, ist auch das Kreuther ATTEK-Mitglied Markus Wrba überzeugt. Bisherige Hürden wie die gemeinsame Willensbildung im Tal sollen bei der Sitzung überwunden werden. Und: „Wir wollen Wege aufzeigen, wie die Kommunen als Impulsgeber für die Bürger auftreten können“, erklärt der Wiesseer Karl Schönbauer.

So soll der Abend ablaufen: Dr. Martin Kopatz vom Institut für Klima, Umwelt und Energie in Wuppertal referiert zum Thema „Ökoroutine. Damit wir tun, was wir für richtig halten.“ Etwa 20 Minuten lang will er dazu beitragen, ein Bewusstsein für das Thema schaffen. Energiemanager Andreas Scharli wird anschließend in Kurzform das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises erläutern. Es wurde schon im Juni 2009 von allen Landkreis-Bürgermeistern beschlossen, „doch wenige Leute kennen es wirklich“, glaubt Wrba. Veronika Halmbacher, Klimaschutzmanagerin am Landratsamt, wird den Landkreis-Aktionsplan zum Klimaschutzkonzept vorstellen.

Im Mittelpunkt der Sitzung stehen aber Maßnahmen der Klimaschutz-Agenda Tegernseer Tal. Sie sollen etwa eine Stunde lang besprochen werden. Hans Gröbmayr, Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg, Tal-Tourismuschef Christian Kausch und Peter Schiffmann, Fachbereichsleiter Mobilität am Landratsamt Miesbach, werden dazu Stellung nehmen.

Konkrete Beschlüsse können aus „formalen Gründen“ bei der Sitzung allerdings nicht gefasst werden. „Am Ende soll es möglichst zu einer Willenserklärung kommen, die dann im Dezember zu einem konkreten Beschluss in den Kommunen führen könnte“, erklärt Tomaschek. Als eine der möglichen Maßnahmen kann er sich etwa die Aufstellung eines Solar-Potenzial-Katasters vorstellen, das es bereits im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt und Hausbesitzern kostenlose Hilfestellung bietet. Auch die Auslobung eines Energiespar-Preises wäre für den ATTEK eine konkrete und sinnvolle Aktion. Tomaschek hofft, dass möglichst alle Tal-Gemeinde- und Stadträte kommen. Sie wurden von den Rathauschefs bereits eingeladen. Schließlich handle es sich um eine ordentliche Sitzung, mit Sitzungsgeld. Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen, für 300 Zuhörer ist Platz.

Auch wenn Klimaschutz „harte Arbeit“ sei, ist Tomaschek überzeugt: „Das Thema passt zum Tal.“ Die Wirtschaftskraft für Investitionen zum Klimaschutz sei da. „Wenn nicht wir“, fügt Wrba hinzu, „wer dann?“

