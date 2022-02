Rottach-Egern: In ehemaligem Hotelkomplex entstehen Personalzimmer und Wohnungen

Von: Alexandra Korimorth

Das ehemalige Parkhotel an der Seestraße wird saniert und umgebaut. Geplant sind Personalzimmer, Ferienwohnungen und fest vermietete Wohnungen. © Thomas Plettenberg

Die aktuellen Pläne der Familie Bachmair haben den Rottacher Bauausschuss überzeugt: Im einstigen „Parkhotel“ soll neben Personalzimmern und Ferienwohnungen auch Wohnraum für Einheimische entstehen.

Rottach-Egern – Es ist ein Verhandlungserfolg, der sich sehen lassen kann und der ganz im Sinne der Rottacher Ortsentwicklung ist: Auf dem Quartier des Hotels Bachmair am See sollen im ehemaligen Parkhotel 33 Personalzimmer, 16 Ferienwohnungen und sechs fest vermietete Wohnungen entstehen. Vom Ortsplanungsausschuss gab es dafür grünes Licht.

Zunächst waren 67 Wohnungen zur festen Vermietung geplant

Zahlreiche Termine habe es gebraucht, bis man mit dem Bauwerber zu einem Konsens gefunden habe, erklärte Bürgermeister Christian Köck (CSU) vorab, bevor die Mitglieder des Rottacher Ortsplanungsausschusses über den Umbau, die Sanierung und auch die Nutzungsänderung an der Seestraße 45a diskutierten. Hier, in dem Gebäudekomplex, den man bisher als „Parkhotel“ kannte, wollte die Familie Bachmair 67 Wohnungen zur festen Vermietung (ein)bauen.

Dass diese möglicherweise dem aktuellen Trend auf dem hiesigen Immobilienmarkt folgend als festvermietete und leerstehende Zweitwohnsitze enden würden, wollte die Gemeinde vermeiden. Nicht zuletzt dafür hat Rottach-Egern im November 2021 die Satzung zur Sicherung von Fremdenverkehrsfunktion erlassen. Diese kommt der Ortsentwicklung auch in diesem Fall zugute. Denn die Familie Bachmair beantragte jetzt, den Gebäudetrakt „Parkhotel“ dahingehend zu sanieren und umzubauen, dass darin Personalzimmer, Ferienwohnungen und nur sechs Wohnungen zur Festvermietung zur Verfügung stehen.

Auch Personal der Hirmer Hotelgruppe soll in den Zimmern unterkommen

Von den 33 Personalzimmern sollen 16 für das eigene Personal und 14 für Mitarbeiter der Travel Charme/Hirmer Hotelgruppe im Unternehmensverband zur Verfügung stehen. Insgesamt sind 388 Stellplätze erforderlich. 390 wurden oberirdisch in Richtung Villa Adolphine nachgewiesen.

Da denkt einer nicht nur an seine Umsätze, sondern auch an die Wohnsituation seiner Leute.

Bürgermeister Köck lobte die Initiative des Bauwerbers und Hotelbetreibers, der dafür Sorge trage, dass sein Personal unterkommt. Das würde nämlich sonst wieder bei der Gemeinde vor der Tür stehen und nach bezahlbarem Wohnraum fragen. „Da denkt einer nicht nur an seine Umsätze, sondern auch an die Wohnsituation seiner Leute“, sagte Köck zufrieden. Und generell: „Die Wohnung zum Arbeitsplatz dazu zu bieten, ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Auch hinsichtlich der Planung äußerte er sich anerkennend. Denn die sechs fest zu vermietenden Wohnungen sind in Richtung der bestehenden Nachbarschaft geplant. Sie sollen an Mieter gehen, die nicht den außergewöhnlichen Arbeitszeiten der Gastronomie und Hotellerie unterliegen. Das habe eine schützende Funktion und sorge für ein friedliches nachbarschaftliches Miteinander, meinte Köck.

Per Vertrag gesichert: Keine Zweitwohnsitze in dem Komplex

Außerdem sei vertraglich vereinbart, dass dort keine Zweitwohnsitze entstehen: „Alle sechs Wohnungen sollen Hauptwohnsitze sein“, bekräftigte auch Bauamtsleiterin Tanja Butz. Sie beschied auch Dritter Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG), die diesbezüglich nach der Kontrollmöglichkeit durch die Gemeinde fragte, dass diese durch das Einwohnermeldeamt bei der Anmeldung der Mieter geschehe. Thomas Tomaschek (Grüne) empfand den Parkplatz als riesig. Doch Butz erläuterte ihm, dass der im Wesentlichen so bleibe, wir er aktuell ist – ebenso wie die Anfahrt. Einstimmig bewilligten die Mitglieder der Ortsplanungsausschuss den Umbau, die Sanierung und auch die Nutzungsänderung des ehemaligen Hoteltraktes.

