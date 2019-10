Grünes Wasserl:Petition an den Bundestag

Neue Petition in Sachen Grünes Wasserl: Jetzt versucht es Gunther Mair aus Rottach-Egern mit einem Gesuch an den Bundestag.

Rottach-Egern/Kreuth – Mehrere vergebliche Anläufe hatte es gegeben, um den Bau einer Splitthalle auf der 6900 Quadratmeter großen Lagerfläche am Grünen Wasserl zu verhindern – gerichtlich durch Nachbar Jochen Pagenberg und per Petition an den Landtag durch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT). Obwohl mit den Bauarbeiten begonnen wurde, unternimmt Gunther Mair (64) aus Rottach-Egern einen neuen Anlauf. Mit Hilfe der SGT hat er jetzt eine Petition an den Bundestag eingereicht.

„Das jahrelange illegale Roden und Auffüllen an und in einem gesetzlich geschützten Biotop ist eine Todsünde gegen den Naturschutz", sagt Mair und frägt: „Kann es rechtens sein, die Rücknahme eines Teils der illegalen Auffüllungen als Ausgleichsmaßnahme anzusetzen, dafür weitere illegale Zustände zu legalisieren und Schäden durch die Baumaßnahme zu erlauben?"

Petition an den Deutschen Bundestag: Kritik an „mangelnder Sorgfalt des Landratsamts“

In seiner Petition bezweifelt Mair unter anderem das öffentliche Interesse an der Splitthalle. „Lagen hier Gefälligkeitsaktionen der Tal-Bürgermeister und mangelnde Sorgfalt beim Landratsamt vor?“, frägt Mair. „Wurden technische Alternativen geprüft? Wurde die notwendige Umlegung des Radweges mit den damit verbundenen Rodungen bei der Planung übersehen?“

Gunther Mair, der bereits zweimal Bundestags-Petitionen in Baden-Württemberg eingereicht hat, hofft, dass Behörden im nächsten Fall „genauer hinsehen.“ Weil er überzeugt ist, „dass Probleme mit Befangenheit, mangelnder Planungsgüte und Vollzugsdefiziten bei der Sanktionierung illegaler Tätigkeiten sicherlich regelmäßig auftreten“, möchte er einen bundesweiten Fall daraus machen. Mair: „Die Petition fordert insofern die bundesweite gesetzliche Verbesserung der Qualitätskontrolle innerhalb der genehmigenden Behörde.“

