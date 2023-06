Rottach-Egern lässt Statue des Abt Aribo nach Attacke liebevoll restaurieren

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Frisch restauriert, wurde die Statue des Abt Aribo wieder beim Fischerweberanwesen installiert. © Thomas Plettenberg

Sie ist wieder da: Die steinerne Statue von Abt Aribo wurde an ihrem angestammten Platz beim Fischerweber in Rottach-Egern aufgestellt. Zuvor hatte sie eine Attacke überstehen müssen.

Rottach-Egern – Seit Fronleichnam steht sie wieder aufrecht und fest verankert auf dem Fischerweberanwesen in der Egerner Bucht – die steinerne Statue von Abt Aribo. Im vergangenen Herbst war die Figur vermutlich mutwillig aus ihrer Verankerung gerissen worden. „Darauf haben einige Spuren hingedeutet“, erklärte Bürgermeister Christian Köck (CSU) kürzlich im Rottacher Gemeinderat.

Steinbildhauer hat Figur zu „verträglichem Preis“ restauriert

Neben dem Schaden durch die „Abt-Attacke“ hatte der Zustand der Figur aber auch schon über die Zeit hinweg gelitten: Nase und Abt-Stab waren lädiert. Deshalb war der Bürgermeister froh, verkünden zu können, dass hier Abhilfe geschaffen wurde: „Der Waakirchner Steinbildhauer Konrad Boxtermann hat den Abt liebevoll restauriert.“ Noch dazu für einen „verträglichen Preis“, wie Köck betonte.

Urheber der Abt-Figur konnte nicht ausfindig gemacht werden

Die Gemeinde hatte in dem Zusammenhang nachgeforscht, wer die Steinplastik des Tegernseer Abtes, der im Jahr 1111 die erste Egerner Kirche erbaute, angefertigt hatte. Doch fündig wurde sie nicht. Immerhin konnte man aber im Rathaus in Erfahrung bringen, wer der Stifter der Figur und etlicher weiterer im Gemeindegebiet war. Es war der in Dortmund gebürtige Berliner Zigarren-Unternehmer und Mäzen Curd Bohnewand (1888-1966). Er und seine Frau Erna hatten erst nur regelmäßig Urlaub am Tegernsee gemacht, bis sie ganz herzogen und auch den Firmensitz der damals bekannten „Michel-Zigarren“ nach Rottach-Egern verlegten. 1961 zeichnete Rottach-Egern Curd Bohnewand für all die Stiftungen und Ortsverschönerungen mit der Ehrenbürgerwürde aus.

ak