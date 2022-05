Mit Wohnprojekten gegen die Verdrängung

Von: Christina Jachert-Maier

In Haslau plant die Gemeinde Rottach-Egern einen Neubau mit vier Wohnungen. Wenn dieser steht, folgt der Abriss der hier gezeigten Häuser 26 und 27. © Thomas Plettenberg

Wo Superreiche Luxusvillen bauen, ist es für Einheimische schier unmöglich, eine neue Wohnung zu finden. Die Gemeinde Rottach-Egern steckt darum viel Geld in Wohnbauprojekte. Nachdem die Häuser in Ellmösl bald bezugsfertig sind, geht es 2023 in Haslau weiter.

Rottach-Egern – Was Bürgermeister Christian Köck (CSU) bei der Sitzung des Rottacher Gemeinderats vorstellte, hat das Gremium hinter verschlossenen Türen längst beschlossen. Die Planung eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten im Ortsteil Haslau steht. Die Wohnungen sind zwischen knapp 60 bis 80 Quadratmetern groß, die Gemeinde wird sie zum günstigen Preis an Menschen vergeben, deren Einkommen für die im Nobelort Rottach-Egern übliche Miete nicht reicht. „Der freie Markt ist sehr aggressiv geworden“, weiß Köck. Die Verdrängung der Einheimischen sei längst im Gange.

Das gemeindliche Grundstück in Haslau ist etwa 5400 Quadratmeter groß. Bislang stehen dort zwei Gemeindehäuser, Nummer 26 und 27, mit je vier Wohnungen. Sie sind schwer in die Jahre gekommen und haben ausgedient, wenn der Neubau fertig ist. Der wiederum entsteht auf einem Areal, das bisher als Stellfläche diente. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2023 beginnen und 2024 abgeschlossen sein. Danach ziehen Mieter, die jetzt in den alten Häusern wohnen, in den Neubau um. Die dann leeren Gebäude lässt die Gemeinde abreißen. Damit ist der Weg frei für ein Einheimischenprogramm auf der freigeräumten Fläche.

Gemeinde will Spekulantentum verhindern - daher Erbbaurecht

Bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Aber den grundsätzlichen Kurs hat der Gemeinderat in nicht öffentlichen Sitzungen abgesteckt. Nach etlichen Jahren will die Gemeinde wieder Baugrund an Einheimische vergeben, die vom Eigenheim träumen. Der Platz dürfte für acht bis zehn Häuser – voraussichtlich Doppelhäuser – reichen. Um Spekulantentum zu verhindern, wird die Gemeinde die Bauplätze nicht verkaufen, sondern den Häuslebauern im Rahmen des Erbbaurechts überlassen. Die Gemeinde wolle „aktiv etwas bewerkstelligen“, um der Verdrängung Einheimischer entgegenzutreten, erklärte Köck. Dieses Projekt werde auch nicht das letzte sein.

Im Bereich günstige Mietwohnungen hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren schon viel getan. In Ellmösl wurde ein Gemeindehaus mit acht Wohnungen saniert. Ein weiteres kleines Haus ließ die Gemeinde abreißen, um zwei neue Gebäude mit insgesamt 17 Wohnungen hochzuziehen. Die Pandemie und Materialprobleme hätten die Arbeiten etwas verzögert, berichtete Geschäftsleiter Gerhard Hofmann. „Aber es ist unser Ziel, dass die Häuser im Herbst bezugsfertig sind.“

Kosten für Sanierung und Nebauten in Ellmösl: rund 8,4 Millionen Euro

Die Kosten für die Sanierung und Neubauten in Ellmösl liegen bei etwa 8,4 Millionen Euro. Auf 1,5 Millionen ist der Hausbau in Haslau kalkuliert. Drei weitere Wohnungen entstehen im Falianhaus nahe der Schule (wir berichteten). Bei der Finanzierung aller Wohnbauprojekte hilft der Freistaat mit einer Förderung von etwa 30 Prozent. Auch die Grundstückskosten fließen mit ein. Dass der Gemeinde die Flächen bereits gehörten, spielt bei der Bezuschussung keine Rolle. Angesichts der hohen Bodenrichtwerte in Rottach-Egern wirkt sich das sehr positiv aufs Fördervolumen aus.

Insgesamt verfüge die Gemeinde über rund 140 Wohnungen, meinte Geschäftsleiter Hofmann auf Nachfrage von Anastasia Stadler (CSU). Welchen Anteil in Prozent die kommunalen Wohnungen auf dem Mietmarkt ausmachten, wollte Stadler weiter wissen. Sie habe gehört, in Bad Wiessee wären es acht Prozent.

Gemeindliche Wohnungen: „Nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Hofmann war auf diese Frage nicht gefasst. Er habe keine Zahl parat und fürchte auch, dass sie schwer zu ermitteln sei, meinte er. Zudem gebe es in Rottach-Egern „wahnsinnig viel Eigentum“, sodass Statistiken zur Mietwohnungszahl vermutlich am Problem vorbeigingen. „Interessant wäre es aber schon“, unterstützte Andreas Erlacher (FWG) die Frage nach dem Prozentsatz.

Für Thomas Tomaschek (Grüne) ist jenseits dieser Überlegungen klar: Die Zahl der gemeindlichen Wohnungen ist auf jeden Fall zu niedrig. Sie werde auch nie ausreichen: „Es ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“