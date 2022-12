Rottach-Egern: Neue Pläne für letztes Baugrundstück am See

Von: Alexandra Korimorth

Verkauft: Das Premiumgrundstück an der Ganghoferstraße in Rottach-Egern. © THOMAS PLETTENBERG

Die Adresse Ganghoferstraße 11 ist das allerletzte unbebaute Seegrundstück in Rottach-Egern. Jetzt soll es bebaut werden – den Gemeinderats freut‘s.

Rottach-Egern – Mit dem Bauantrag für ein Wohn-, ein Gäste- und ein Atelierhaus sowie einer Tiefgarage für das letzte unbebaute und sehr prominent gelegene Seegrundstück in Rottach-Egern ging in der Dezember-Sitzung des Ortsplanungsausschusses ein hörbares Aufatmen einher. Hier könne ein Stück Ortscharakter erhalten werden, so die Haltung der Gemeinderäte. Dies war so nicht zu erwarten gewesen, denn auf dem riesigen, vier Flurstücke umfassenden Areal waren bereits drei Mehrfamilienhäuser in Planung gewesen.

Bisherige Planung: Mehrfamilienhäuser mit Luxuswohnungen

Der direkte Nachbar, der das 6300 Quadratmeter umfassende ehemalige Hurler-Grundstück mit Premiumblick auf Schloss Tegernsee erworben hatte, hatte sich 2020 das entsprechende Baurecht gesichert. Über einen Bauträger hätten dort demnach etliche Luxuseigentumswohnungen entstehen sollen. „Das ist sensibles Gebiet, und da wäre fast ein neues Viertel entstanden, das den Charakter der ganzen Ganghoferstraße verändert hätte“, sagte Bürgermeister Christian Köck (CSU). Er zeigte sich erleichtert darüber, dass besagter Nachbar das Grundstück kürzlich an eine Privatperson verkauft hat, die hier ihren Altersruhesitz errichten möchte.

Neu-Eigentümer will Altersruhesitz bauen

Es handle sich um einen Käufer aus dem Nordwesten Deutschlands, der auch seinen Erstwohnsitz nach Rottach-Egern verlegen wird. Denn – das machte Bauamtsleiterin Tanja Butz deutlich – für die Ganghoferstraße 11 greift die Satzung zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion, die der Gemeinderat Ende 2021 erlassen hat. Sie soll Spekulationsobjekte und Zweitwohnsitze verhindern (wir berichteten).

Geplant sind Gäste- und Wohnhaus sowie Atelier und Tiefgarage

Für seinen Altersruhesitz auf einem der wohl prominentesten Filetgrundstücke Oberbayerns plant der neue Eigentümer mittig im Grundstück ein Wohnhaus mit vergleichsweise moderaten 21 Metern Länge, 9,30 Metern Breite und einer Wandhöhe von 6,50 Metern. Dahinter (im Süden) sollen rechts und links versetzt ein fast ebenso großes, aber niedrigeres Gästehaus mit 3,40 Metern Wandhöhe sowie ein Atelierhaus auf 13,50 mal 6,30 Metern und 3,30 Metern Wandhöhe entstehen. Eine darunter liegende Tiefgarage soll neun Stellplätze bieten. Auch der Retentionsraum für eventuelles Hochwasser wurde berücksichtigt. Hier sollen Streuwiesen entstehen. Eine Grundflächenzahl (Grad der Versiegelung) von 0,07 bedeute eine positive Entwicklung, meinte Butz.

Gemeinderäte zufrieden: „Jetzt wird die Bebauung der Lage gerecht“

Über so viel bauliche Zurückhaltung seitens des Neu-Eigentümers und die geringe Flächenversiegelung waren die Gemeinderäte erstaunt, ja geradezu positiv überrascht. Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) befand die Baumasse und auch die Positionierung auf dem Grundstück als verträglich, während Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) lobte: „Ich finde es sehr gut, dass der neue Besitzer die Qualität und Besonderheit des Grundstücks schätzt und dass sich das auch in Maß und Art der Bebauung zeigt.“ Die ersten Pläne habe sie erschreckend gefunden. „Jetzt wird die Bebauung der Lage gerecht.“

Premiumlage: Für das Filetgrundstück an der Ganghoferstraße in Rottach-Egern gibt es überraschenderweise neue Pläne. Statt drei Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen im Luxussegment sollen nun drei vergleichsweise kleine Gebäude entstehen. Der neue Eigentümer des Areals will hier seinen Alterswohnsitz errichten. Die zurückhaltende Planung stieß im Rottacher Ortsplanungsausschuss auf Wohlwollen und einhellige Zustimmung. © Peter Huber

Auch Köck merkte anerkennend an, dass der Bauwerber es sich leisten würde, die Qualität und Besonderheit des Grundstücks zu erhalten. Denn dem gemeindlichen Bauamt war signalisiert worden, dass der neue Eigentümer die prägenden Bäume in Richtung Oechsner-Villa und Park erhalten möchte. Butz’ Angaben zufolge haben diesbezüglich bereits Gespräche mit den Nachbarn stattgefunden. Denn drei kaputte Buchen und eventuell auch eine vom Eschentriebsterben befallene Esche müssen so entnommen werden, dass die Wurzeln der anderen Bäume unversehrt bleiben. Auch wenn der Baumschutz grundsätzlich Sache des Landratsamts sei, bat Thomas Tomaschek (Grüne), hier ein Auge drauf zu haben, wenn die Fällarbeiten beginnen. Die Tatsache, dass das Grundstück irgendwann bebaut werden würde, war für den Grünen kein Stein des Anstoßes, sondern eine Frage der Zeit. Dabei wertete es Florian Baier (CSU) als Erfolg, dass dort eben kein Mehrfamilienhaus-Ensemble entsteht: „Ich bin froh, dass wir hart geblieben sind und Einhalt geboten haben.“

Bevor das Gremium den Bauantrag einstimmig befürwortete, empfahl Bürgermeister Köck: „Aus Verwaltungssicht spricht nichts gegen die Planung. Lieber ein Spatz in der Hand, statt zu pokern.“ Zu weniger Baumasse werde es auf diesem Grundstück vermutlich nie kommen.