„Psychischer Ausnahmezustand“: Polizei stoppt Autofahrerin (57) in Rottach

Im psychischen Ausnahmezustand ist eine 57-Jährige mit dem Auto durch Rottach-Egern gefahren. Die Polizei stoppte sie, um Schlimmeres zu verhindern.

Rottach-Egern - Ein Zeuge, der mit der Frau aus dem Landkreis Miesbach Kontakt hatte, informierte die Polizeiinspektion Bad Wiessee über die potenziell gefährliche Situation. Am Mittwoch, 30. Oktober, gegen 21 Uhr leiteten die Beamten die Fahndung ein. Kurze Zeit später entdeckten sie die Frau im Auto.

Da sie auf die Anhaltesignale nicht reagierte, griffen die Polizisten in einem günstigen Moment zu. Als die 57-Jährige an einer Kreuzung verkehrsbedingt anhalten musste, sprang ein Streifenbeamter kurzerhand zu ihr ins Auto und zog den Zündschlüssel ab. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde die Frau stationär in eine Klinik aufgenommen.

sg