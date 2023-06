Rottach-Egern: Gemeinderat will Rückbau durchsetzen - Klage gegen den Freistaat

Von: Alexandra Korimorth

Sollen beseitigt werden: die Außenanlagen des Anwesens am Bartlmäweg. © Thomas Plettenberg

Beim Kampf für einen Rückbau eines Gartenteichs im Außenbereich gibt Rottach-Egern nicht klein bei. Der Gemeinderat kritisiert nun Behörden und strebt eine Klage an.

Rottach-Egern – Die Causa Bartlmäweg, wo ein Rottacher Neubürger einen riesigen Gartenteich großmächtig in den Außenbereich baute, nimmt trotz gültigen Gerichtsurteils nun auch in zweiter Instanz kein Ende. Im Gemeinderat eskalierte sie nun in der Frage nach Rechtsstaatlichkeit, nach der Gleichbehandlung aller Bürger und der Glaubwürdigkeit der Verwaltungen.

Bürgermeister Christian Köck (CSU) hatte zuvor den Sachverhalt zum ehemaligen Beisheim-Anwesen, das durch den millionenschweren Nutzfahrzeug-Hersteller Ulrich Humbauer aus Gersthofen erworben und neugestaltet worden war, noch einmal zusammengefasst. Seit 2019 sieht die Gemeinde dort rot. Erst hatte der Bauherr nicht nach den eingereichten Plänen gebaut. Dann hat er den von der Gemeinde erwirkten Baustopp ignoriert. Das gemeindliche Einvernehmen wurde durchs Landratsamt ersetzt. Die Gemeinde zog vors Bayerische Verwaltungsgericht und bekam sowohl in der ersten als auch zweiten Instanz Recht – gleichwohl diese Verfahren ungewöhnlich viel Zeit in Anspruch nahmen. Zuletzt hatte Köck den Gemeinderat über ein Schreiben des Landratsamts über den „Nichterlass einer Beseitigungsanordnung“ unterrichtet.

Bürgermeister setzt auf Gleichbehandlungsgrundsatz

„Es ist nun darüber zu entscheiden, ob das Rechtsmittel der Verpflichtungsklage gegen den Freistaat Bayern gewählt werden soll, damit die Beseitigung des Schwimmteichs im Außenbereich weiterverfolgt wird. Oder ob das Verfahren mit fehlender Beseitigung als beendet angesehen wird“, erklärte Köck. Er plädierte für die Verpflichtungsklage. Nach Rücksprache des beauftragten Rechtsbeistands bestünden „sehr gute Aussichten auf Erfolg“. Der Bauherr könne keinen Vertrauensschutz auf den Bestand der baulichen Anlage vorbringen. „Er musste immer mit einer Ablehnung beziehungsweise Beseitigung rechnen“, sagte Köck.

Der Bürgermeister erinnerte an mindestens ein Gespräch, das er vor Ort persönlich mit dem Bauherrn geführt habe – zu einem Zeitpunkt, als die Baustelle eigentlich wegen des verhängten Baustopps hätte ruhen sollen. „Mit geht es um den Gleichbehandlungsgrundsatz“, stellte Köck klar. „Große Namen interessieren uns nicht. Jeder, der sich in Bauangelegenheiten nicht mit der Gemeinde ins Vernehmen setzt, muss damit rechnen, dass ihm die Genehmigung entzogen wird und er zurückbauen muss.“

Die Gemeinderäte sahen es genauso und stimmten am Ende der Diskussion dafür, die Verpflichtungsklage einzureichen. Für Klaus Fresenius (FWG) war das „essenziell“: „Es steht viel auf dem Spiel: unsere Glaubwürdigkeit, unsere Vertrauenswürdigkeit und unsere Berechenbarkeit.“ Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) monierte, dass sich der Bauwerber einen ehemaligen bayerischen Justizminister als Rechtsbeistand an Bord geholt habe – nicht ohne wiederum dessen Leumund in Frage zu stellen. Bekanntermaßen war Alfred Sauter (CSU) zuletzt im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten.

Schultes-Jaskolla: „Massives Gschmackerl“ - Kritik an Landratsamt und Regierung

Hinsichtlich des Landratsamts schimpfte die sonst für ihre Diplomatie bekannte Schultes-Jaskolla: „Die sollten aufpassen, dass sie sich auf diese Art nicht ihren Ruf ramponieren. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass sich eine Behörde weigert, zwei rechtskräftige Urteile umzusetzen, dann hätte ich das nicht für möglich gehalten.“ Das sich auch eine Regierung von Oberbayern nicht darum kümmere, habe „ein massives Gschmackerl“.

Auch Thomas Tomaschek (Grünen) glaubte, dass bei der Causa Bartlmäweg Beziehungen im Spiel sein müssen. Er monierte, dass sich die Regierung hinter juristischen Spitzfindigkeiten verstecke. „Das dürfen wir nicht zulassen. Mit Geld kann man sich viel kaufen, aber nicht das Recht“, sagte er und warnte davor, die eigene Glaubwürdigkeit zu beschädigen.

Alexandra Wurmser (CSU) war da ganz bei ihm. Sie wunderte sich laut über das Vorgehen ihres Parteikollegen Olaf von Löwis und zeigte sich über das Verhalten des Landrats als Chef der Kreisbaubehörde geradezu entsetzt: „Das ist sehr enttäuschend.“

Bürgermeister Köck machte sich abschließend sowohl Sorgen um die Wahrnehmung der kommunalen Gremien in der Öffentlichkeit als auch um die Rechtsauffassung mancher Bürger: „Welches Vertrauen können die Bürger dann noch in das Rechtssystem und die Behörden haben, wenn das umgeht?“, fragte er. Und in Richtung Bauwerber sagte er: „Wer nicht hören will, muss fühlen. Wir machen weiter und geben keine Ruhe, bis die Anordnung zugestellt ist und zurückgebaut wurde.“ ak

