Rottach-Egern: Senioren schildern ihre Kriegserlebnisse - „Das waren furchtbare Zeiten“

Von: Jonas Napiletzki

Gut informiert sind viele Bewohner des Rupertihofs in Rottach-Egern über die Weltlage. Ihre Erinnerungen teilen in unserer Serie (v.l.) Manfred Grässel, Christine Renner, Adolf Hauschka und Horst Niehues-Paas. © Thomas Plettenberg

Vier Bewohner des Rupertihofs in Rottach-Egern erzählen nacheinander von persönlichen Kriegserlebnissen. Horst Grässel erinnert sich an schwere Jahre im zerbombten Köln.

Rottach-Egern – Zerbombte Städte, blutige Straßenkämpfe und grausame Soldaten: „Ich hatte gehofft, dass ich in meinem Leben solche Bilder nicht mehr sehen werde“, sagt Horst Grässel. Mit schimmernden Augen hinter seiner Brille fügt er an: „Leider ist das jetzt doch der Fall.“ Der heute 89-Jährige kommt ursprünglich aus Brandenburg an der Havel und wohnt heute im Seniorenstift Rupertihof in Rottach-Egern. Er will seine Kriegserinnerungen teilen.

„Das waren furchtbare Zeiten“, sagt Grässel über das Jahr 1945. Seine Erinnerungen reichen dabei von Soldaten, die Kirschen essen wollten und dafür den ganzen Baum umsägten, über diejenigen, die auf den Dächern standen, um von dort aus Leute abzuschießen. „Meine Mutter und meine Schwestern haben sich die Haare mit Asche grau gefärbt, damit sie älter wirken“, sagt Grässel, der damals erst zwölf Jahre alt war. Das sei üblich gewesen, um sich vor Vergewaltigungen zu schützen.

Grässel flüchtete unter einer Lkw-Plane

Der Senior erklärt: „Brandenburg an der Havel war eine Industriestadt, die von Bomben stark zerstört wurde.“ Dem Krieg entkam die Familie wohl auch durch Glück. Sein Vater habe einen Lkw-Fahrer dazu überredet, die Familie durchs russische Gebiet bis Bad Harzburg mitzunehmen. Versteckt unter einer Plane, flüchtete Grässel also rund 200 Kilometer gemeinsam mit den Eltern und drei Schwestern in den Westen. „Wir haben gehofft, dass wir nicht entdeckt werden.“

Horst Grässel wohnt mittlerweile im Rupertihof in Rottach-Egern. © Stefan Schweihofer

Wurden sie nicht. Ein großes Glück. „Die Bevölkerung hatte damals keinen Strom mehr, kein Wasser, keine Heizung. Es war katastrophal.“ Wenn Grässel heute sieht, mit welch kleinem Gepäck die Menschen aus der Ukraine fliehen, kann er sich gut in sie hineinversetzen. „Es ist unglaublich schwer, wieder in ein normales Leben hineinzukommen.“

Grässel hat das geschafft. Nach dem Krieg machte er Abitur, studierte BWL in Frankfurt und arbeitete in der deutschen Wirtschaft. Erst als Vorstand, dann als Aufsichtsratsvorsitzender. Den Weg dahin – den vergisst Grässel nicht.

Sorge um die Ukraine plagt den 89-Jährigen

Der frühere Manager schont sich nicht. Früher nicht. Und heute auch nicht. In den Nachrichten stellt er sich täglich den Kriegsbildern aus der Ukraine. Und so stellt er sich auch den eigenen Erinnerungen. Die lassen sich nicht auslöschen, auch nach über 70 Jahren nicht.

„Ich glaube, dass Putin die Stadt Kiew dem Erdboden gleich macht“, sagt er. Der russische Machthaber wolle die Regierung auswechseln. „Ich wundere mich über die deutsche Politik, dass sie Putin völlig falsch eingeschätzt hat.“ Auch wenn die neue Ampel-Regierung aus Grässels Sicht einen „guten Job“ mache. „Zumindest im Augenblick“, fügt er an.

Im Moment sorgt er sich deshalb mehr um die Flüchtlinge. „Wir sind damals auf die Beine gekommen. Aber ich weiß, was es heißt, von einem auf den anderen Tag alles zu verlieren.“ Die Deutschen müssten jetzt den Gürtel enger schnallen. „Mein Wunsch wäre, dass die Ukraine frei bleibt“, sagt Grässel. Eine NATO-Zugehörigkeit könne es trotzdem so schnell nicht geben. „Die Politik muss alles dafür tun, die NATO da nicht mit hinein zu ziehen.“ Dann nämlich, befürchtet Grässel, werde es einen Dritten Weltkrieg geben. „Das wäre der blanke Wahnsinn.“

Zu dieser Serie

In vier Folgen berichten wir über Senioren, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Wachgerüttelt von den Bildern aus der Ukraine, wollen die Bewohner des Stifts Rupertihof in Rottach-Egern an das düstere Kapitel der deutschen Geschichte erinnern.

