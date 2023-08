Seniorin tot aus Tegernsee geborgen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Für die 86-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). © Symbolfoto/Nicolas Armer

Beim morgendlichen Bad im Tegernsee ist eine 86 Jahre alte Rentnerin gestorben. Passanten fanden die Frau am Samstag leblos im Wasser treibend.

Rottach-Egern – Beim morgendlichen Bad im Tegernsee ist eine 86 Jahre alte Rentnerin gestorben. Wie die Polizei Bad Wiessee auf Nachfrage mitteilte, hatten drei Passanten die Rottach-Egernerin am Samstag gegen 10 Uhr auf Höhe der Überfahrtstraße in Rottach-Egern leblos aus dem Wasser gezogen und den Notruf alarmiert. Die Senioren badet laut Polizei täglich an dieser Stelle. Ersthelfer mit medizinischer Ausbildung, die zu Gast im Seehotel Überfahrt waren, eilten zu Hilfe, ebenso Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Das Seehotel unterstützte die Maßnahmen mit einem hauseigenen Defribillator.



Doch die lange Renanimation war ohne Erfolg: Die Seniorin starb eines natürlichen Todes, wie ein Arzt im Beisein des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim bei der anschließenden Leichenschau feststellte.

