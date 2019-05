Fritz Weppers Tochter hat Hausverbot in Tennisclub am Tegernsee - jetzt äußert sich seine Ex-Lebensgefährtin

Knatsch im Idyll: Filippa (7), Tochter von Schauspieler Fritz Wepper, würde gern Tennis spielen - und zwar in Rottach-Egern am Tegernsee. Doch ihre gesamte Familie hat angeblich Hausverbot.

Fritz Wepper hat Hausverbot bei Tennisclub am Tegernsee: Ex-Lebensgefährtin äußert sich

Update, 6. Mai, 17.20 Uhr: Am Montagnachmittag meldete sich Susanne Kellermann bei der Tegernseer Zeitung (merkur.de), um den Sachverhalt aus ihrer Sicht darzustellen. Offenbar begann alles 2016. Kellermann war damals Clubmitglied, hatte einen Trainerschein und griff dem damaligen Clubtrainer Christian Weber unter die Arme. Als der wegen mehrerer Gründe gekündigt wurde und von der Tennisschule Aigner-Karner abgelöst werden sollte, verfasste Kellermann eine E-Mail an die Mitglieder und nutzte dabei unerlaubterweise den Adressen-Verteiler des Clubs. Die Kündigung sei sozial nicht vertretbar und stehe dem TC nicht gut zu Gesicht, schrieb sie damals unter anderem. Heute betont Kellermann: „Ich habe meine Meinung gesagt und Dinge hinterfragt, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Klärung aufgerufen.“ Sie habe Zivilcourage zeigen und sich für den Verbleib der Familie Weber einsetzen wollen.

Drei Jahre später – Susanne Kellermann ist nach einem Vereinsaustritt und einem Umzug wieder nach Rottach-Egern zurückgekehrt – wird ihr dieses Unruhestiften offenbar zum Verhängnis: Ihre Tochter wollte in der Tennisgruppe einer Schulfreundin mitspielen, wurde von der Tennisschule Aigner-Karner aber nicht aufgenommen. Jetzt unterstellt Kellermann den Trainern, vom TC Rottach-Egern instrumentalisiert worden zu sein. Der Konflikt schaukelte sich auf. Anwälte wurden eingeschaltet, sogar ein Mediator. Unterlassungserklärungen wegen angeblicher Anschuldigungen wanderten hin und her. Vorläufiger Höhepunkt: Ende April erhielt die ganze Familie Hausverbot auf der gesamten Anlage des TC Rottach-Egern.

Erstmeldung, 6. Mai:

Rottach-Egern - Der Tochter von Schauspieler Fritz Wepper wurde offenbar die Aufnahme beim Tennisclub Rottach-Egern verweigert. Und nicht nur ihr: Fritz Wepper und Filippas Mutter und Weppers Ex-Lebensgefährtin Susanne Kellermann angeblich ebenso. Das berichtet bild.de. Schauspieler Fritz Wepper lebt in Gmund am Tegernsee, Kellermann und die gemeinsame Tochter in Rottach-Egern, nur wenige Minuten vom Tennisplatz entfernt.

Fritz Wepper hat angeblich Hausverbot bei TC Rottach-Egern: Wie kam es dazu?

Doch was steckt hinter dem Zoff am idyllischen Tegernsee? Kellermann erklärt das Ganze gegenüber bild.de so: Vor drei Jahren habe sie mit anderen Mitgliedern eine Entscheidung des Vorstands „kritisch hinterfragt“. Bei dem Streit sei es um die Kündigung der damaligen Tennisschule gegangen. Sie sei Existenzgrundlage einer Familie gewesen, Kellermann und die anderen wollten sich für diese einsetzen.

Wepper-Tochter hat angeblich Hausverbot bei TC Rottach-Egern: Gilt offenbar für ganze Anlage

+ Ein Feld des TC Rottach-Egern am Montag. © THOMAS PLETTENBERG Nun kam dafür offenbar die Quittung. Ein Mal durfte Filippa laut bild.de im Tennisclub Rottach-Egern trainieren. Dann verweigerte man ihr weitere Stunden. Laut Bild sollte sogar der Bayerische Tennis-Verband vermitteln - was Oliver Eichhorn, Vorstand des TC Rottach-Egern angeblich verweigerte. Seitdem haben auch Fritz Wepper und seine Ex-Lebensgefährtin Kellermann Hausverbot auf der Anlage, so bild.de.

Der Tennisclub Rottach-Egern gilt als idyllisch gelegener Tennisclub am Tegernsee, der jedes Jahr ein hochrangiges Turnier veranstaltet, die Tegernsee Open.

Video: Hausverbot für Fritz Wepper

