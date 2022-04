Über 100.000 Euro veruntreut? Ex-Geschäftsführer vom Tegernsee vor Gericht - von Einsicht keine Spur

Über 100.000 Euro veruntreut? Ex-Geschäftsführer vom Tegernsee vor Gericht. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 111.00 Euro soll ein Geschäftsführer vom Konto einer Rottacher Firma veruntreut haben. Der Strafprozess gegen den 60-Jährigen gestaltet sich mühsam.

Rottach-Egern – Hat er Firmengelder in Höhe von mehr als 100.000 Euro veruntreut? Das wird einem 60-Jährigen aus Germering, einst einer der Gesellschafter und Geschäftsführer einer Firma mit Sitz in Rottach-Egern, zur Last gelegt. Die Beweisaufnahme im Strafprozess gestaltete sich auch am vierten Verhandlungstag vor dem Miesbacher Schöffengericht mühselig.

Wie berichtet, soll der Angeklagte ohne Wissen der vier weiteren Gesellschafter und Geschäftsführer der damaligen Firma 2017 und 2018 in 72 Fällen insgesamt mehr als 111.000 Euro auf private oder Drittkonten transferiert haben.

Ein Angestellter (59) der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee sagte nun als Zeuge aus, dass er „eigentlich nur mit dem Angeklagten in Kontakt stand“, nicht mit weiteren Geschäftsführern der Firma. Er bestätigte, dass der Germeringer eine Kreditkarte fürs Geschäftskonto hatte.

Um jene Kreditkartenabrechnungen ging es en detail in den weiteren knapp drei Stunden von Prozesstag vier. Einzeln dröselte Richter Walter Leitner die Überweisungen auf, die der Miesbacher Kriminalpolizei verdächtig vorkamen. Der Angeklagte hatte dazu mitunter sehr ausführliche Antworten parat – stets ruhig und nie so, als hätte er ein schlechtes Gewissen.

Wofür eine Zahlung an den Ticketing-Dienstleister Eventim über 76 Euro geleistet wurde, konnte er sich nicht erklären. 399 Euro, die bei einem Herrenausstatter den Besitzer wechselten, seien für einen Anzug seines Sohnes gewesen, einer der Mitgesellschafter des Unternehmens. „Diese Zahlung kann man privat oder nicht-privat nennen“, meinte der Germeringer dazu. Dem Gericht wie der Polizei kamen aber auch mehrere Abbuchungen, bezeichnet als Posten „Kasse“, spanisch vor. Dafür sei jedoch auch sein Sohn verantwortlich.

Ominöse „Geschäftsreise“ nach Schottland: Keine Firmenkunden im Land ansässig

Lediglich einmal gestand der 60-Jährige: „Das war sicher privat.“ In einem Duty-Free-Shop an einem Flughafen in Schottland habe er mit der Firmenkarte 225 Euro bezahlt. Überbewerten wollte er dies nicht; schließlich sei er damals für die GmbH auf Geschäftsreise gewesen. Weitere Zahlungen für Flüge, Hotels, Tankrechnungen oder Mietwagen in Schottland seien geschäftlicher Natur gewesen.

Diese „Geschäftsreise“ hatte an einem der vergangenen Prozesstage bereits ein Mitgesellschafter als Zeuge entschieden bezweifelt: Die Reise sei privater Natur gewesen, Geschäftskunden in Schottland habe die Firma nie gehabt. Zudem sei die Frau des Germeringers dabei gewesen. Das räumte der Angeklagte nun ein: „Aber nur, weil die anderen Geschäftsführer verhindert waren und meine Frau und ich eben sehr gutes Englisch sprechen.“ Er habe sich in der Hauptstadt Edinburgh an einer Universität mit potenziellen Geschäftspartnern getroffen.

Ex-Unternehmer aus Rottach-Egern vor Gericht: Auch Kripo-Beamte als Zeugen

Auch eine Beamtin (49) der Kripo Miesbach äußerte an diesem Ablauf der Schottland-Reise Zweifel. Sie berichtete, „dass es keinerlei Hinweise auf Kunden in Schottland gibt – das haben drei weitere Geschäftsführer der Firma bestätigt“. Der Angeklagte soll seinen Kompagnons erzählt haben, dass er an jener Uni in Edinburgh ein Büro habe. „Wir haben das geprüft, dort ist er nicht bekannt“, erklärte die Ermittlerin.

Dem ominösen Posten „Kasse“, für den binnen kürzester Zeit mehrere Hundert Euro vom Geschäftskonto abgebucht worden waren, war sie ebenfalls nachgegangen: „Ich glaube nicht, dass eine Bargeldkasse in der Firma geführt wurde“, sagte die Ermittlerin. „Ein Kassenbuch haben wir jedenfalls nicht gefunden.“

Bei der Zahlung an Eventim könne sie sich einen geschäftlichen Zusammenhang auch nicht erklären. Einer der Geschäftsführer soll der Polizistin davon berichtet haben, dass es sich um einen Musical-Besuch der Tochter des Angeklagten gehandelt haben soll.

Ein Ende des Prozesses gegen ist noch nicht in Sicht. Das Gericht hat zwei weitere Verhandlungstage anberaumt. Philip Hamm

