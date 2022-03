Rottach-Egern trauert: Gertraud Gruber ist tot

Ein letztes Mal in der Öffentlichkeit: Im Januar bekam Gertraud Gruber von Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Bayerischen Verfassungsorden überreicht. © Thomas Plettenberg

Gertraud Gruber ist tot. Mit ihr verliert Rottach-Egern eine wahre Pionierin. In den 1950er-Jahren eröffnete sie Europas erste Schönheitsfarm.

In den vergangenen Jahren lebte Gertraud Gruber zurückgezogen, scheute ein wenig die Öffentlichkeit. Nun ist die Pionierin im Alter von 100 Jahren in Rottach-Egern gestorben.

Die „Schönheitspäpstin vom Tegernsee“ ist tot

Anlässlich ihres Geburtstags vor etwas weniger als einem Jahr hatten wir Gertraud Gruber ein großes Porträt gewidmet. Hier ein Auszug: „1955 gründet die gebürtige Münchnerin die erste Schönheitsfarm Europas. Es ist ein Geniestreich. Wellness ist damals noch ein Fremdwort, aber schon bald wird es für viele Damen aus besseren Kreisen das liebste Hobby. Die Kessler-Zwillinge kommen und auch die Sängerin Caterina Valente. Gertraud Gruber wird vom Volksmund zur Schönheitspäpstin vom Tegernsee ernannt. Ihr Reich mit 90 Betten, Yoga-Zimmern und Schönheitssalons nennen die Einheimischen schon bald die „Jungmühle“ oder die „Runzelranch“. Den Ehemännern erteilt Gruber allerdings Hausverbot. Weil, so sagt es die blitzgescheite Unternehmerin: „Wir kriegen doch keine dicke Dame ins Wasser, wenn da schon Männer drin sind.“

Letzter „öffentlicher“ Auftritt: Gruber erhält Bayerischen Verfassungsorden

Im Laufe ihres Lebens bekam Gertraud Gruber so manche Auszeichnung. Heuer im Januar folgte die letzte. Landtagspräsidentin Ilse Aigner kam nach Rottach-Egern und überreichte Gruber den Bayerischen Verfassungsorden. Aigner würdigte Gruber als „Vorbild für Pioniergeist, Tatkraft und Optimismus. Ihr Wirken ist in jeder Hinsicht herausragend. Es ist mir eine Ehre, Ihnen in Anerkennung Ihrer Verdienste den Bayerischen Verfassungsorden zu verleihen“, sagte Aigner.

(ausführlicher Nachruf folgt)