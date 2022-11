Rottach-Egern: Unbekannte schlitzen Tennishalle auf

Tennishalle - Vandalismus - 001.jpg © TC Rottach-Egern

Rowdys haben wohl am Montag 3000 Euro Schaden an der Traglufthalle in Rottach-Egern angerichtet. Weil es nicht der erste Fall ist, will der TC Kameras installieren.

Rottach-Egern – Udo Scherer, Vorsitzender des TC Rottach-Egern, ist einigermaßen fassungslos. Unbekannte Rowdys haben die Traglufthalle des Tennisclubs beschädigt. Drei Schnitte, bis zu 55 Zentimeter lang, haben die Vandalen der Halle zugefügt. Eindeutig mutwillig, so Scherer. Der TC hat den Schaden am Montag bemerkt; und noch rechtzeitig, bevor die Halle in sich zusammensackt haben Mitglieder die Schlitze mit Klebeband notdürftig abgedichtet. „Dank der stabilen zweiten Hülle im Innenbereich ist nur geringfügig Luft entwichen“, erklärt Scherer.

Schnitte in massive Folie: Dafür braucht es viel Kraft

„Das ist kein Lausbubenstreich, Kinder sind nicht in der Lage solche langen Schnitte in die massive Folie zu schneiden, dazu bedarf es gehöriger Kraft“, meint der TC-Vorsitzende, der sogleich die Polizei, Rufnummer 08022/98780, verständigt und Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat.

Wegen weiterer Vorfälle: TC installiert Video-Überwachung

Dem TC Rottach sind durch den Vandalismus rund 3000 Euro Schaden entstanden. Die Reparatur wird der Hersteller übernehmen. Doch damit nicht genug der finanziellen Aufwendung. „Wir werden eine Videoüberwachung installieren“, kündigt Scherer an, der die Kosten hierfür mit rund 8500 Euro beziffert. Grund für die Maßnahme ist nicht nur der jetzige Vorfall. Wie der TC-Chef weiter berichtet, hat es in den vergangenen zwei Monaten weitere mutwillige Beschädigungen kleinerer Art im Innenbereich der Halle gegeben.

Vandalismus „geradezu asozial“

Die Halle hatte der TC im November 2021 aufgestellt und von den Behörden die Erlaubnis bekommen, sich auch im Sommer stehen zu lassen. Das gefällt nicht jedem, weiß auch Scherer. Was der Verein aber nicht weiß, ist, wem das mutwillige Beschädigen der Halle zuzutrauen ist, zumal die Tat sich ja auch gegen die 160 Kinder aus dem ganzen Landkreis Miesbach richtet, die wöchentlich in der Halle trainieren. Ferner TC-Mitglieder und auch viele Urlaubsgäste. Scherer: „Das ist auch Werbung für den Touristenort Rottach-Egern.“ Die Tat sei daher „geradezu asozial“.