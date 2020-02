Rottach-Egern: Was wird aus dem Pfarrhaus?

Das jetzige Pfarrbüro in Rottach-Egern wird bald nicht mehr gebraucht. Es gehört der Pfründestiftung, die das Haus in Erbpacht vergeben will.

Neue Bestimmung gesucht

von Christina Jachert-Maier

Im Februar geht in Rottach-Egern der Umzug des Pfarrbüros in den sanierten Alten Pfarrhof über die Bühne. Was wird dann aus dem jetzigen Pfarrbüro?