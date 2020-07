Rottach-Egern: Traurige Gewissheit: Toter im Tegernsee ist „Glasl Mandi“

Traurige Gewissheit: Bei der gestern in Rottach-Egern in im Tegernsee gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten 66-jährigen Wolfgang Lentner.

Update 29. Juli, 9.30 Uhr: Traurige Gewissheit: Toter im Tegernsee ist „Glasl Mandi“

Rottach-Egern - Bei der gestern in Rottach-Egern im Tegernsee gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten 66-jährigen Wolfgang Lentner. Das bestätigte soeben die Polizei. Die Ermittlungen der Kripo Miesbach identifizierten den vermisst gemeldeten ehemaligen Traditionsgastwirt, bekannt als „Glasl Mandi“, eindeutig.

Lentner war am Sonntag, 19. Juli, aus einer Bierlaune heraus an der Point in Tegernsee ins Wasser gestiegen, um rund 700 Meter zur Seestraße in Rottach-Egern zu schwimmen und dort Bekannte in einer Gaststätte zu treffen. Dort kam er nie an.

Noch am Tag des Verschwindens sowie am Folgetag hatten Wasserwacht und Polizei intensiv, aber erfolglos nach Lentner gesucht. Seit Dienstagnachmittag herrscht nun traurige Gewissheit. Der leblose Körper des Vermissten wurde in Ufernähe zur Seestraße in Rottach-Egern an der Wasseroberfläche entdeckt und anschließend geborgen.

Originalmeldung vom 28. Juli: Wasserwacht im Einsatz an der Seestraße

Rottach-Egern – Gerade läuft ein Einsatz der Wasserwacht auf dem Tegernsee an der Seestraße in Rottach-Egern. Einem noch unbestätigten Hinweis zufolge könnte es sich um den vermissten Schwimmer Wolfgang Lentner (66) handeln. Der ehemalige Wirt des früheren Gasthofs Glasl gilt seit über einer Woche als vermisst. Er wurde zuletzt auf der Point in Tegernsee gesehen, als er von dort nach Rottach-Egern schwimmen wollte.

Eine Polizeistreife ist gerade vor Ort. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rosenheim wollte auf Nachfrage nicht bestätigen, ob es sich um den vermissten Schwimmer handelt.

Weitere Infos folgen am Mittwoch.