Weiterhin drei Sterne für Christian Jürgens

In der Überfahrt wird unverändert auf allerhöchstem Niveau gekocht. Jetzt gab es abermals drei Michelin-Sterne. Und noch ein Stern funkelt in Rottach.

Rottach-Egern – Über Rottach-Egern funkeln weiterhin die kulinarischen Sterne. Im heute vorgestellten Guide Michelin ist die Überfahrt weiterhin in der absoluten Top-Kategorie gelistet. Als eines von nur zwei Restaurants in Bayern haben Christian Jürgens und sein Team drei Sterne eingeheimst. Bundesweit sind in dieser Kategorie zehn Restaurants gelistet. Jürgens hatte den dritten Stern im Jahr 2013 errungen und seitdem immer verteidigt. Zuletzt bestätigte auch der Gourmetführer Gault & Millaut die Spitzenstellung der Überfahrt mit einer Wertung von 19,5 Punkten. Mehr gab es für kein anderes Restaurant.

Ihren Stern behalten, darf trotz eines Personalwechsels die Dichterstub‘n in den Egerner Höfen. Hier hat seit Juni 2018 Thomas Kellermann das Sagen und damit Michael Fell beerbt. Bevor er an den Tegernsee kam, hatte Kellermann sich im Restaurant „Kastell“ in Wernberg-Köblitz (Oberpfalz) zwei Sterne erkocht. Mit Kellermanns Abgang hat das Haus auch seine Sterne verloren.