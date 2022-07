Rottach-Egern: Zwei Trunkenheitsfahrten, ein Fluchtversuch

Von: Christian Masengarb

Rottach-Egern: Zwei Trunkenheitsfahrten, ein Fluchtversuch © Uli Deck/dpa

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Fahrer in Rottach-Egern mit Alkohol am Steuer erwischt. Einer floh erst mit dem Auto, dann zu Fuß.

Laut Polizeibericht stoppten die Beamten zunächst gegen 21.15 Uhr einen 53-jährigen Rottacher in seinem Fiat nahe des Rathauses. Sie bemerkten bei ihm Alkoholgeruch; ein Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den Fahrer erwarten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Geldbuße und zwei Punkte.

Ereignisreicher verlief die Kontrolle eines Suzuki kurz nach Mitternacht. Dessen Fahrer, ein 55-Jähriger aus Tegernsee, ignorierte zunächst das Anhaltesignal der Polizei und flüchtete deutlich jenseits der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Richtung Enterrottach. Dort versuchte er, sein Auto unbeobachtet abzustellen und zu Fuß weiter zu fliehen. Die Beamten hatten ihn jedoch beobachtet, holten den Mann ein und hielten ihn fest. Dieser leistete keine Gegenwehr.

Der Tegernseer hatte ebenfalls mehr als 0,5 Promille. Aufgrund seines riskanten Fluchtversuchs in Verbindung mit der Alkoholisierung ordneten die Beamten bei ihm eine Blutentnahme an und leiteten gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie verbotenem Kraftfahrzeugrennens ein.

