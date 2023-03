Gute Aussichten für Klimaschutz-Kümmerer am Landratsamt - Gemeinde Rottach-Egern lehnt Kostenbeteiligung ab

Von: Christina Jachert-Maier

Unterstützung bei der Realisierung neuer Photovoltaikanlagen ist eines der Ziele. © McPHOTO/BilderBox/IMAGO

Ein Klimaschutz-Kümmerer für die Gemeinden: Nachdem sieben Landkreis-Kommunen sich an den Kosten beteiligen, kann die Stelle am Landratsamt wohl geschaffen werden. Gegenwind kommt aus Rottach-Egern.

Rottach-Egern – Am Miesbacher Landratsamt wird es voraussichtlich einen neuen Klimaschutz-Kümmerer geben. „Das ist gesetzt“, erklärte Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) im Gemeinderat. Sieben der 17 Landkreis-Kommunen hätten bereits ihre Kostenbeteiligung versichert, fünf hätten es nur sein müssen. Für Köck ist das Ticket für den Klimaschutz-Koordinator kein Grund zur Freude. Der Bürgermeister hält die Stelle für entbehrlich und lehnt sie aus Kostengründen ab. Damit stehe er nicht allein, ließ Köck wissen. Bei der Vorberatung des Landkreis-Haushalts am Runden Tisch habe sich die Mehrzahl der Bürgermeister gegen die neue Stelle ausgesprochen. Schließlich gebe es mit Veronika Halmbacher und Antonia Rüede-Passul bereits zwei Klimaschutzmanagerinnen an Landratsamt.

Nur Gemeinderäte der Grünen stimmen für Beteiligung

Das Rottacher Gremium hatte Köck hinter sich: Bei der Abstimmung votierten nur die beiden Gemeinderäte der Grünen für eine Mitfinanzierung der Projektstelle Klimaschutzkoordination im Landkreis Miesbach. Vergeblich hatte Thomas Tomaschek (Grüne) zuvor darum geworben, mit einer Kostenbeteiligung Solidarität zu zeigen. Er halte die Stelle auch für sinnvoll, erklärte Tomaschek. Ziel sei die direkte Unterstützung der Gemeinden beim Klimaschutz. Dafür bemühe die Gemeinde derzeit bei Bedarf externe Experten, die mehr kosteten als die Beteiligung an der Projektstelle, erinnerte Tomaschek: „Wir können uns da für wenig Geld viel holen.“

2500 Euro pro Jahr hätte Rottach-Egern für den Klimaschutz-Koordinator aufwenden müssen, ein überschaubarer Betrag. Die Stelle ist auf vier Jahre befristet. Getragen wird sie bei einer Laufzeit ab Juli 2023 und jährlich rund 106 000 bis 108 000 Euro Kosten zu 70 Prozent aus Fördermitteln des Bundes. 15 Prozent stemmt der Landkreis, die restlichen 15 Prozent verteilen sich auf die beteiligten Kommunen.

Bürgermeister Köck spricht von Lockvogel-Angebot

Dass die Stelle nach vier Jahren wirklich eingestampft wird, bezweifelt Köck. Vermutlich blieben Landkreis und Gemeinden auf den Kosten sitzen, wie so oft, warnte der Rathaus-Chef vor einem „Lockvogel-Angebot“. Eine weitere Personalmehrung am Landratsamt befürworte er nicht, so Köck. Schließlich müsse Rottach-Egern schon jetzt 5,6 Millionen Euro Umlage an den Landkreis abführen. Im Übrigen leisteten die beiden Klimaschutzmanagerinnen des Landkreises gute Arbeit. „Wir sind im Dialog, und bei Bedarf kommen sie auch ins Rathaus“, berichtete Köck. Zudem könne sich die Gemeinde bei der Energiewende Oberland fundierten Rat holen. Werde weitere Expertise gebraucht, sei sie in Form örtlicher Betriebe vorhanden. Im Landratsamt eine zusätzliche Stelle zu schaffen, „die man dann nie mehr wegkriegt“, halte er für wenig zielführend.

Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) pflichtete ihm bei. Sie erkenne keinen Grund, warum es neben den beiden Klimaschutzmanagerinnen eine dritte Klimaschutz-Kraft brauche. Sie habe sich die Beschreibung genau angesehen, berichtete Schultes-Jaskolla: „Da gibt es schon Doppelungen.“

In Warngau zum Beispiel hatte der Gemeinderat die Sache anders gesehen. Das Gremium erhofft sich Schützenhilfe bei der Suche nach Optionen für Freiflächen-Photovoltaik. Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) hatte im Gemeinderat erfolgreich für die Mitfinanzierung geworden. Auch der Miesbacher Stadtrat winkte die Unterstützung durch – und überstimmte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU), der das Thema gern nicht öffentlich behandelt hätte.

Landratsamt kann Förderantrag jetzt stellen

Die Chancen stehen gut für den „Klimaschutzkümmerer“ am Landratsamt. Miesbach, Hausham. Holzkirchen, Waakirchen, Warngau, Otterfing und Valley haben sich für eine Kostenbeteiligung entschieden. Also sieben der 17 Kommunen im Landkreis – fünf hätten es nur sein müssen, um die neue Stelle schaffen zu können. . „Mit sieben Zustimmungen können wir einen Antrag auf Förderung stellen“, erklärte Landratsamt-Sprecherin Sophie Stadler. Das Klimaschutzmanagement erstelle gerade die Unterlagen für den Förderantrag. Es handelt sich um eine Projektstelle, die auf vier Jahre befristet ist. Aufgabe ist die direkte Unterstützung der Gemeinden zum Beispiel bei der Umsetzung von Energienutzungsplänen und der Beantragung von Fördergeldern. Die Kosten belaufen sich auf jährlich rund 106 000 bis 108 000 Euro. Den Eigenanteil von 30 Prozent teilen sich der Landkreis und die Gemeinden.

Ausschreibung muss warten

Ins Auge gefasst war eine Besetzung der Stelle im Juli dieses Jahres. Ausgeschrieben werden kann der Posten laut Stadler aber erst, wenn der Förderantrag Aussicht auf Bewilligung hat. Dies bleibt abzuwarten. Der Sprecherin zufolge ist ab Antragstellung mit einer Bearbeitungszeit von mindestens einem halben Jahr beim Fördergeber zu rechnen.